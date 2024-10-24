Twitter (X) açıldı mı, erişim engeli kalktı mı? 24 Ekim Perşembe X neden açılmıyor, erişim engeli ne zaman kalkacak? BTK son durum...

X (eski adıyla Twitter) platformunda yaşanan erişim sıkıntıları, kullanıcılar tarafından yoğun şekilde rapor edildi. Akış yenilenmeme sorunları ve genel yavaşlama yaşanırken kullanıcılarda nedenlerini ve çözümünü öğrenmeye çalışıyor. Sorunun kaynağına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Peki 24 Ekim Perşembe X neden açılmıyor?

X Neden Açılmıyor?

Dün akşam saatlerinde başlayan platforma giriş ve akış yenileme sorunları hala devam ediyor. Erişim sorunları nedeniyle kullanıcılar Twitter'da bir çökme olup olmadığını araştırıyor. Şu an itibarıyla X-Twitter yetkililerinden herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Kullanıcılar X (Twitter) platformuna erişim sağlayamıyor. (Downdetector)

BTK'dan da Açıklama Gelmedi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından da henüz bir açıklama yapılmadı. Kullanıcılar, platforma erişimle ilgili sorunların ne zaman çözüleceğini merakla bekliyor.