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WhatsApp’ta reklam ve ücretli abonelik dönemi başlayacak! WhatsApp'ın başkanından açıklama geldi

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 08.11.2023 Güncelleme Tarihi: 08.11.2023
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WhatsApp’ta reklam ve ücretli abonelik dönemi başlayacak! WhatsApp’ın başkanından açıklama geldi

Popüler mesajlaşma devi WhatsApp, reklam gösterimi ve ücretli abonelik üzerinde çalıştığını açıkladı. WhatsApp'ın başkanı Will Cathcart, WhatsApp’a 2018 yılından bu yana uygulamaya reklam yerleştirmenin yollarını aradıklarını ve yakın zamanda faaliyete alabileceklerini belirtti. İşte detaylar…

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