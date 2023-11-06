Android telefon kullananlara uyarı geldi! Bu uygulamalar yüklüyse hemen şimdi silin!

JOKER VİRÜSÜ PARANIZI ÇALABİLİR!

Joker virüsü, Android cihazlara zarar verebilen kötü amaçlı bir yazılım türüdür. Bu virüs, genellikle masum gibi görünen uygulamaların içine gizlenir ve kullanıcıların cihazlarına sızar.

Joker virüsü, telefon faturalarını artırmak için mesaj abonelikleri ve diğer ödeme işlemleri gibi dolandırıcılık faaliyetleri yoluyla kullanıcıları etkileyebilir. Ayrıca kişisel bilgilerinizi de çalabilir.