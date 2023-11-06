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Android telefon kullananlara uyarı geldi! Bu uygulamalar yüklüyse hemen şimdi silin!

TEKNOLOJİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 06.11.2023
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Android telefon kullananlara uyarı geldi! Bu uygulamalar yüklüyse hemen şimdi silin!

Sahte uygulamaların ortaya çıkması ve yaygınlaşması, mobil cihaz kullanıcıları için ciddi bir tehlike oluşturuyor. Bu uygulamalar, kişisel bilgileri ele geçirme, para çalma, kötü amaçlı yazılımları cihaza bulaştırma veya diğer zararlı amaçları gerçekleştirmek için kullanılıyor. İşte, android telefon kullanıcılarının dikkat etmesi gerekenler...

Mobil cihazlar, modern yaşamın vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Ancak, bu bağımlılık aynı zamanda bilgi güvenliği ve kişisel verilerin korunması konusunda endişelere yol açıyor. Özellikle son zamanlarda iOS ve Android telefon kullanıcılarına yönelik büyük bir tehlike ortaya çıktı. Sahte uygulamalar, görünüşte gerçek ve kullanışlı uygulamalar gibi davranarak, kullanıcıların güvenini kazanmaya çalışıyor.

JOKER VİRÜSÜ PARANIZI ÇALABİLİR!

Joker virüsü, Android cihazlara zarar verebilen kötü amaçlı bir yazılım türüdür. Bu virüs, genellikle masum gibi görünen uygulamaların içine gizlenir ve kullanıcıların cihazlarına sızar.

Joker virüsü, telefon faturalarını artırmak için mesaj abonelikleri ve diğer ödeme işlemleri gibi dolandırıcılık faaliyetleri yoluyla kullanıcıları etkileyebilir. Ayrıca kişisel bilgilerinizi de çalabilir.

Ses Kayıt Uygulamaları

Ses kayıt uygulamaları kullanıcıların telefon görüşmelerini kaydetmelerine olanak tanır. Ancak, bazı sahte ses kayıt uygulamaları, kullanıcılardan habersizce bu kayıtları toplayarak kişisel bilgileri kötü niyetli amaçlar için kullanabilirler.

Bilinmeyen İnternet Tarayıcıları

Bilinmeyen internet tarayıcıları, kullanıcıların internet aktivitelerini izlemek için tasarlanmıştır.

Bu tür tarayıcılar, kullanıcıların çevrimiçi etkinliklerini izleyerek kişisel bilgilerini tehlikeye atabilirler.

GÜVENLİĞİNİZİ SAĞLAMAK İÇİN NELER YAPABİLİRSİNİZ?

iOS ve Android kullanıcıları sahte uygulamalardan korunmak için aşağıdaki önlemleri almalıdır:

➡Yalnızca resmi uygulama mağazalarından uygulama indirin ve güvenilir kaynaklardan uygulama güncellemelerini yükleyin.

➡Uygulamalara erişim izinlerini dikkatlice inceleyin ve gereksiz izinleri reddedin.

➡Güçlü ve benzersiz şifreler kullanarak cihazlarınızı koruyun.

➡Mobil güvenlik yazılımlarını düzenli olarak güncelleyin ve kullanın.

➡Şüpheli uygulamaları derhal cihazınızdan kaldırın.

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