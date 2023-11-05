Snapchat mi çöktü, ne oldu, sorun mu var? 5 Kasım Pazar Snapchat erişim problemi çözüldü mü, ne zaman düzelir?

Fotoğraf paylaşım uygulamasının kullanıcıları an itibarıyla sorunla karşılaştıklarını bildirdiler. Ancak yetkililerden henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

SNAPCHAT HAKKINDA

Snapchat kullanıcılara kendilerini ifade etme, anı yaşama, dünyayı tanıma ve birlikte eğlenme imkanı sağlayan bir uygulamadır. Snapchat; Snap Inc. kurucuları Evan Spiegel, Bobby Murphy ve Reggie Brown tarafından akıllı telefonlar için geliştirilmiş, platformlar arası çalışma özelliğine sahip bir anlık mesajlaşma uygulamasıdır.

Kullanıcıların birbirlerine yazılı metin, fotoğraf, ses ve video göndermesini sağlar. Kişiye özel gönderilen dosyalar, gönderen kişinin daha önceden belirlediği süre boyunca (1 veya 10 saniye arası) 2 defa görüntülenebilir. Hikâyeye eklenen fotoğraf ve videolar ise gönderen kişinin daha önceden belirlediği süre boyunca (1 veya 10 saniye arası) istenildiği kadar görüntülenebilir. Ücretsiz olan bu uygulama iOS ve Android platformları üzerinde çalışabilmektedir. Uygulamanın ilk sürümü Eylül 2011 tarihinde yayınlanmıştır. Kullanıcılarının %70'ini kadınların oluşturduğu uygulama en çok ABD ve İngiltere'de tercih edilmektedir.