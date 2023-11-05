05 Kasım 2023, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Teknoloji Haberleri Snapchat mi çöktü, ne oldu, sorun mu var? 5 Kasım Pazar Snapchat erişim problemi çözüldü mü, ne zaman düzelir?

Snapchat mi çöktü, ne oldu, sorun mu var? 5 Kasım Pazar Snapchat erişim problemi çözüldü mü, ne zaman düzelir?

TEKNOLOJİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.11.2023 Güncelleme Tarihi: 05.11.2023
ABONE OL
Snapchat mi çöktü, ne oldu, sorun mu var? 5 Kasım Pazar Snapchat erişim problemi çözüldü mü, ne zaman düzelir?

Snapchat uygulamasında yaşanan erişim sorunları, birçok kullanıcının 'gönderilemedi' hatası ile karşılaşmasına neden oluyor. Kullanıcılar, gönderilerini veya hikayelerini paylaşmada zorluk yaşıyor. Kullanıcılar, Snapchat'teki sorunların ne zaman düzeleceğini merak ederken gelişmeleri yakından takip ediyorlar. Peki Snapchat mi çöktü, ne oldu, sorun mu var?

Snapchat uygulamasında yaşanan erişim sorunları, birçok kullanıcının 'gönderilemedi' hatası ile karşılaşmasına neden oluyor. Kullanıcılar, gönderilerini veya hikayelerini paylaşmada zorluk yaşıyor. Kullanıcılar, Snapchat'teki sorunların ne zaman düzeleceğini merak ederken gelişmeleri yakından takip ediyorlar. Peki Snapchat mi çöktü, ne oldu, sorun mu var?

SNAPCHAT ÇÖKTÜ MÜ?

Fotoğraf paylaşım uygulamasının kullanıcıları an itibarıyla sorunla karşılaştıklarını bildirdiler. Ancak yetkililerden henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

SNAPCHAT HAKKINDA

Snapchat kullanıcılara kendilerini ifade etme, anı yaşama, dünyayı tanıma ve birlikte eğlenme imkanı sağlayan bir uygulamadır. Snapchat; Snap Inc. kurucuları Evan Spiegel, Bobby Murphy ve Reggie Brown tarafından akıllı telefonlar için geliştirilmiş, platformlar arası çalışma özelliğine sahip bir anlık mesajlaşma uygulamasıdır.

Kullanıcıların birbirlerine yazılı metin, fotoğraf, ses ve video göndermesini sağlar. Kişiye özel gönderilen dosyalar, gönderen kişinin daha önceden belirlediği süre boyunca (1 veya 10 saniye arası) 2 defa görüntülenebilir. Hikâyeye eklenen fotoğraf ve videolar ise gönderen kişinin daha önceden belirlediği süre boyunca (1 veya 10 saniye arası) istenildiği kadar görüntülenebilir. Ücretsiz olan bu uygulama iOS ve Android platformları üzerinde çalışabilmektedir. Uygulamanın ilk sürümü Eylül 2011 tarihinde yayınlanmıştır. Kullanıcılarının %70'ini kadınların oluşturduğu uygulama en çok ABD ve İngiltere'de tercih edilmektedir.

Sosyal medya için yeni, mobil öncelikli bir yönü temsil eder ve sanal çıkartmalar ve artırılmış gerçeklik nesneleriyle etkileşime giren kullanıcılara önemli bir vurgu yapıyor. 2022 itibarıyla, Snapchat 332 milyon günlük aktif kullanıcıya sahip. Her gün ortalama 4 milyardan fazla Snap gönderiliyor.

Snapchat'ın uyguladığı en popüler özelliklerden biri Ekim 2013 yılında "Hikayeler" (Snapchat Stories) özelliği idi. Bu, kullanıcıların filtre ve eklemeler kullanarak 24 saat bir süre içinde görüntülenebilen sınırsız sayıda içerik zincirleri oluşturmasına olanak tanıdı. Bu özelliği sonradan 2 Ağustos 2016 yılında Instagram, Şubat 2017 yılında WhatsApp, Mart 2017 yılında Facebook, Aralık 2017 yılında YouTube (YouTube Reels), Mart 2020'de Twitter (Twitter Fleets) kendi ürünlerinde uyguladı.

Facebook, Snapchat uygulamasını satın almak için 3.9 milyar dolar teklif verdi. Fakat Snapchat yöneticileri bu teklifi reddetti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA