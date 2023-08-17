iPhone kullananlar dikkat! Bunu sakın yapmayın! Apple'dan uyarı: Rahatsızlık ve yaralanmalara neden olabilir
Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı olan Apple firması, kullanıcılarını şarj olan cihazlarla uzun süre temas etmeme konusunda uyardı. Yapılan açıklamada olası rahatsızlık ve yaralanmalara karşı kullanıcılardan dikkatli olmaları istendi. İşte detaylar...
GECE BOYUNCA ŞARJDA TUTANLARA DİKKAT
Apple'ın internet sitesinde, iPhone işletim sistemi iOS'un son sürümüne ilişkin "iPhone için önemli güvenlik bilgileri" başlığı altında, gece boyunca telefonunu şarj eden kişilere yönelik uyarılar yer aldı.
"CİLDİNİZE UZUN SÜRE TEMAS ETMESİN"
Apple, kullanıcılara, "Aygıt çalışır durumdayken veya güç kaynağına takılıyken cildinizin aygıtla, güç adaptörüyle veya kablosuz şarj aletiyle uzun süre temas halinde olmasını engellemek için sağduyulu davranın." çağrısında bulundu.
"RAHATSIZLIĞA YOL AÇABİLİR"
Uyarılarda, cihazın güç kaynağına takılı şarj kablosu ve bağlayıcısının uzun süre ciltle temas etmesinin ve şarj edilen cihazın havalandırılmayan alanlarda bulunmasının, "rahatsızlığa veya yaralanmaya yol açabileceğine" işaret edildi.
"TELEFONU YASTIK ALTINDA ŞARJ ETMEYİN"
Bilgilendirme yazısında kullanıcılara; cihazlarını, kablosuz şarj aletini ya da güç adaptörünü battaniyelerinin, yastıklarının veya vücutlarının altına koymamaları ve bu şekilde uyumamaları da tavsiye edildi.
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