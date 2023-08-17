iPhone kullananlar dikkat! Bunu sakın yapmayın! Apple’dan uyarı: Rahatsızlık ve yaralanmalara neden olabilir

"TELEFONU YASTIK ALTINDA ŞARJ ETMEYİN"

Bilgilendirme yazısında kullanıcılara; cihazlarını, kablosuz şarj aletini ya da güç adaptörünü battaniyelerinin, yastıklarının veya vücutlarının altına koymamaları ve bu şekilde uyumamaları da tavsiye edildi.