Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan yerli motosiklet müjdesi
Yerli otomobil TOGG seri üretim için gün sayarken Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan yerli motosiklet mesajı geldi. Varank, "TOGG’la doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yaptıysak, aynısını motosiklet endüstrisinde de yapabilir" dedi.
İstinye'de Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) tarafından 1. Türkiye Motosiklet Çalıştayı düzenlendi.
Çalıştaya Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu katıldı.
Burada bir konuşma yapan Bakan Varank, "Büyüyen bir elektrikli mobilite sektörü var. Otomobillerde olduğu gibi motosiklet üzerinde de önemli yansımaları oldu, olmaya devam edecek" dedi.
Türkiye'nin geleneksel motosiklet üretiminde geri kalmış olabileceğini söyleyen Varank, "Elektrikli motosikletler hususunda önümüzde açık olan fırsat penceresini de yakalama imkanımız var. Etkili şekilde yol almak için paydaşlarla sürekli iletişim halindeyiz" diye konuştu.
"PROTOTİPLER HAZIR"
Bir firmanın elektrikli mobilite aracı geliştirme projesini 'Hamle Programı' kapsamında kabul ettiklerini belirten Bakan Mustafa Varank, şunları kaydetti:
"Burada hedef, şehir içi ulaşımlar için dengeli, güvenli, çevreci daha uzun bakım aralığına sahip, daha düşük maliyetli, otomobil konforuna yakın ama motosiklet esnekliğine yakın bir elektrik mobilite aracı üretmek. Prototipler hazır, sadece bu proje başarılı olursa sağlayacağı katma değer 5 yıl içerisinde 4.5 milyar liranın üzerinde olacak."
"AÇIK ÇEK VERİYORUM"
Bu dönemde büyük çaplı yatırımları ve global markaları ülkeye kazandırmak gerektiğine işaret eden Varank, "Ben bu kürsüden açık çek veriyorum. Bakanlığımız olarak hangi teşvik ve desteği verebilirsek, yeter ki bu firmalar buraya gelsinler, biz bunları desteklemeye hazırız" diye konuştu.
"MOTOSİKLET ENDÜSTRİSİNDE DE YAPILABİLİR"
Varank, katılımcılarla bir müjde paylaşmak istediklerini söyleyerek şöyle devam etti:
"Yılbaşında Tedarikçi Geliştirme Dijital Platformu Projesi'ni hayata geçireceğiz. Şu anda otomotiv sektöründe büyük işletmelerin yerlileştirmeye ihtiyaç duyduğu ürünleri tespit etmek, bu ürünleri üretecek KOBİ'leri eşleştirmek bizim vasıtamızla oluyor. Dijital Tedarikçi Platformu Projesi'yle büyük işletmelerle KOBİ'ler bu platform üzerinden bir araya gelecekler. Biz otomotiv endüstrisinde nasıl TOGG'la doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yaptıysak, aynısını motosiklet endüstrisinde de yapabilir."
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