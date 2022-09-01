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Apple ve Samsung telefonlar da etkilenecek! Akıllı telefonda bir dönem sona eriyor! Artık o sorun tarih olacak...

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 01.09.2022 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022
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Apple ve Samsung telefonlar da etkilenecek! Akıllı telefonda bir dönem sona eriyor! Artık o sorun tarih olacak...

Avrupa Birliği (AB) tarafından hazırlanan yasa ile Apple ve Samsung gibi firmaların ürettikleri ürünlere ilişkin yazılım güncelleme ile ürün performansını ve enerji tüketimini olumsuz etkilemesine izin verilmeyecek. Diğer yandan 15 farklı yedek parça 5 yıl boyunca tedarik edilebilecek. İşte detaylar...

Avrupa Birliği (AB), Apple ve Samsung gibi firmaların akıllı telefon ve tabletlerinin pil ömürlerini uzatmalarına ve yedek parçaya kolay erişim sağlamalarına yönelik yasa hazırlıyor.

YASA TASARISI HAZIR

AB Komisyonu, akıllı telefon ve tablet gibi çeşitli elektronik ürünlerin sürdürülebilir, enerji tasarruflu ve dayanıklı olacak biçimde çevreci tasarlanmasına yönelik yasa tasarısını yayımladı.

GÜNCELLEME SONRASI KÖTÜLEŞMEYECEK

Tasarıya göre, kullanıcının açık rızası olmaması halinde söz konusu ürünlerin enerji tüketimleri işletim sistemi yazılım güncellemesinden veya bir donanım güncellemesinden sonra kötüleşemeyecek.

Yazılım güncelleme ürün performansını olumsuz etkileyemeyecek.

PERFORMANS ETKİLENMEYECEK

Cihazlarda bir güncellemenin reddedilmesi sonucunda herhangi bir performans değişikliği yaşanamayacak.

Apple ve Samsung gibi firmaların akıllı telefon ve tabletlerinin pil ömürlerini uzatmalarına ve yedek parçaya kolay erişim sağlamalarına yönelik Üreticiler, cihazlarının satışa sunulmasının ardından profesyonel tamircilere 5 yıl boyunca batarya, kapak, ekran, kamera, düğme, hoparlör, mikrofon gibi 15 farklı yedek parçayı tedarik etmek zorunda olacak.

Tüketicilerin de 5 yıl boyunca cihazın pil, ekran, arka kapak, sim ve hafıza kartı girişi gibi yedek parçalara erişimi olacak.

MAKUL ÜCRET İSTENECEK

Üreticiler bozulan cihazların tamirinde makul ve orantılı ücret talep edecek.

Cihaz pillerinin kapasitelerinin 500 tam şarj sonrasında yüzde 83'ünün altına düşmemesi, bin tam şarj sonrasında da yüzde 80 kapasiteye sahip olması gerekecek.

SON HALİ HAZIRLANACAK

AB Komisyonu, eylül ayı boyunca taslak hakkında halkın görüşleri topladıktan sonra düzenlemeye son halini verecek. AB daha önce, 2024 sonbaharına kadar üye ülkelerde satılan akıllı telefon, tablet ve kamera gibi elektronik cihazlarda USB-C şarj girişi kullanılmasını zorunlu hale getirecek yasal düzenleme hazırlamıştı.

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