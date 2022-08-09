Apple kararını verdi! iPhone dahil tüm ürünlerde kullanılacak! Bundan sonra hepsinde değiştirilecek...

BİR HAMLE DAHA GELDİ

Tedarikçilerden Tayvan'ın bağımsız varlığını inkar etmelerinin talep edilmesi, dünyanın dört bir yanında eleştirilere yol açtı. Online Çin sansürüne karşı çalışan GreatFire isimli bir kuruluş, Apple'ın, Çin ve Hong Kong'daki kullanıcılar için emoji klavyelerinden Tayvan bayrağını kaldırmasından sonra yaşanan bu son hareketle mevcut durumu bir adım öteye taşıdığını ifade etti. GreatFire, "Apple'ın, adında Tayvan içeren uygulamaları kaldırmaya başlaması bir zaman meselesi mi?" diye sordu.