Apple kararını verdi! iPhone dahil tüm ürünlerde kullanılacak! Bundan sonra hepsinde değiştirilecek...
ABD'li teknoloji devi Apple, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı, Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyareti nedeniyle Çin gümrük denetimlerine takılmamak adına tedarikçilerden ürünlerini “Çin'de üretiliyor” şeklinde etiketlemelerini istedi. Apple'ın aldığı bu karar bazı kullanıcıların tepkisine neden oldu.
ETİKETLERDE DEĞİŞİME GİDİLİYOR
The Guardian'ın haberine göre, Apple, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tavyan'ı ziyaretinden kaynaklanan katı Çin gümrük denetimlerinden dolayı yaşanabilecek aksaklıkları önlemek amacıyla Tayvan merkezli tedarikçilerinden ürünlerini "Çin'de üretiliyor" olarak etiketlemelerini istedi.
Haberde, şirketin, adadaki üreticilerden bileşenleri "Tayvan, Çin'de üretildi" ya da "Tapei, Çin'de üretildi" şeklinde etiketlemelerini istediği belirtildi.
Yasalar gereği Tayvan'da ihracatın menşei noktası ile damgalanması gerekiyor. Ancak "Tayvan'da üretilmiştir" ifadesi, gecikmelere, para cezalarına ve hatta kural uyarınca tüm gönderinin reddedilmesine neden olabilir.
BİR HAMLE DAHA GELDİ
Tedarikçilerden Tayvan'ın bağımsız varlığını inkar etmelerinin talep edilmesi, dünyanın dört bir yanında eleştirilere yol açtı. Online Çin sansürüne karşı çalışan GreatFire isimli bir kuruluş, Apple'ın, Çin ve Hong Kong'daki kullanıcılar için emoji klavyelerinden Tayvan bayrağını kaldırmasından sonra yaşanan bu son hareketle mevcut durumu bir adım öteye taşıdığını ifade etti. GreatFire, "Apple'ın, adında Tayvan içeren uygulamaları kaldırmaya başlaması bir zaman meselesi mi?" diye sordu.
GreatFire'dan Benjamin Ismael ise "Maalesef, Apple'ın 'Durun, artık, Çin rejimiyle iş birliğine devam edemeyiz ve ve sansür taleplerini uygulayamayız'' diyeceği anın hiç de yakın olmadığından şüpheleniyoruz" dedi.
iPHONE 14 GELİYOR...
Apple, Çin'in taleplerine uymaktan başka seçeneği yokmuş gibi hissetmiş olabilir. Şirket, iPhone 14 için son üretim aşamasına geçtiğinden, artık yaşanabilecek herhangi bir sevkiyat gecikmesi yıkıcı olacaktır.
iPhone 14'ün önümüzdeki ay düzenlenecek etkinlik ile duyurulması bekleniyor.
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