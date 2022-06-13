Türk donanmasının gözü milli teknolojiyle görüyor

Söz konusu sistemler, yürütülen entegrasyon çalışmalarıyla adeta gemideki diğer sistemle konuşuyor, atış kontrol sistemiyle ortak bir atış senaryosu oluşturulması, görsel bilginin diğer gemi ve öz savunma sistemlerine aktarılması gibi temel fonksiyonları yerine getiriyor.

DENİZİN ÜSTÜ TAMAM, SIRA DENİZALTILARDA

Geminin seyri, düşman unsurlardan korunmasında temel görevi radarlar üstlenirken, anti-radyasyon ve anti-gemi füzelerinin muharebe sahasında bulunduğu durumlarda radar aktivitesinin minimuma indirilmesi gerekiyor. Bu durumda da deniz platformları için geliştirilen Piri Kızılötesi Arama Takip Sistemi ve Ahtapot gibi çözümlerin önemi ortaya çıkıyor. Bu sistemlerle geminin öz savunması azami seviyeye getiriliyor ve dışarıya yayın yapmayan tamamen pasif sistemlerle gemi kendini koruyabiliyor. Koruma bilgisinin yakın hava savunma sistemi gibi sistemlere aktarılmasıyla da tehlikenin bertaraf edilmesi sağlanıyor.

ASELSAN, yürüttüğü çalışmalarla Sahil Güvenlik ve Deniz Kuvvetleri komutanlıkları nezdinde elektro-optik alandaki tüm ihtiyaçları karşılayabiliyor. Son olarak denizaltı periskoplarında kullanılan termal kameraları millileştiren ASELSAN, böylece denizaltılar için de çözüm setleri oluşturmaya başladı.

Şirket, 2014'te başlayan çalışmalar sonunda denizaltı, su üstü ve kıyı gözetlemeyi kapsayacak şekilde Denizgözü Ürün Ailesi'ni geliştirip tüm ihtiyaca cevap verebilir duruma geldi. 2022 yılı itibarıyla bu alanda yürütülen Ar-Ge ve teknoloji geliştirme çalışmalarından azami seviyede fayda sağlanır noktaya ulaşıldı.

SİLAHLI İNSANSIZ DENİZ ARAÇLARINA ÇÖZÜM YOLDA

ASELSAN, bu alanda oluşan birikimden hareketle yeni ihtiyaçlara cevap verecek çözümlere odaklanmaya başladı.

Silahlı ve silahsız insansız deniz araçlarındaki hızlı gelişmeyle birlikte bu araçlarda görev yapabilecek elektro-optik sistemlere ihtiyaç duyuluyor.

Keşif-gözetleme ve düşman unsurlara angaje olabilecek insansız deniz araçları için Türkiye'de 4 konsorsiyum çalışmalar yürütüyor.

Silahsız insansız deniz araçları için Denizgözü-Kırlangıç elektro-optik keşif ve gözetleme sistemini kullanıma sunan ASELSAN, öz kaynaklı Ar-Ge projesiyle de yurt dışında kullanılan, insansız hava araçlarındaki CATS'in deniz tipini ülkeye kazandırmaya çalışıyor.