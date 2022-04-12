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ANKA İHA'ya yeni özellik: Serseri mayınları tespit edecek

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 12.04.2022 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022
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ANKA İHA’ya yeni özellik: Serseri mayınları tespit edecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, denizde sürüklenen serseri mayın tespit çalışmalarının ANKA insansız hava aracına entegre edilen SAR-Sentetik Açıklıklı Radarlar ile başarılı şekilde gerçekleştirildiğini bildirdi.

İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İHA'lara yeni bir kabiliyet daha kazandırıldığını duyurdu.

ANKA'YA YENİ ÖZELLİK

Demir, paylaşımında, "Denizde sürüklenen serseri mayın tespit çalışmaları DzKK'nın ANKA İHA'sına entegre edilen SAR-Sentetik Açıklıklı Radarlarımız ile başarılı şekilde gerçekleştirildi. Tebrikler." ifadelerini kullandı.

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