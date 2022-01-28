iOS 16 güncellemesi alacak telefonlar hangileri? iOS 16 özellikleri nelerdir?

İOS 16 ÖZELLİKLERİ!

Sızıntı kaynağı birden çok widget'ın InfoShack adı verilen büyük bir alanda tutulacağını ve her bir widget'ın bu alandan kontrol edileceğini belirtiyor. Örneğin; kullanıcılar widgetların bir arada tutulduğu bu alandan hava durumunu görüntüleyebilecek iken aynı zamanda da telefonlarının parlaklığını değiştirebilecek.