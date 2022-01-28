iOS 16 güncellemesi alacak telefonlar hangileri? iOS 16 özellikleri nelerdir?
iOS 16 güncellemesi alacak telefonlar hangileri? iOS 16 özellikleri nelerdir? iOS 16 güncellemesiyle birlikte Apple kullanıcılarının telefonlarına yeni özellikler gelecek. Sızıntılara göre iOS 16 güncellemesi alacak telefonlar belli oldu. Apple, iOS 16 ile yine birçok cihaza güncelleme desteği verecek. Ancak iPhone 6 modellerine destek verilmeyecek.
iOS 16 güncellemesi alacak telefonlar hangileri? iOS 16 özellikleri ve hangi telefonlara güncelleme geleceği merak edilen konulardan birisi oldu. Teknolojiyle ilgilenen Apple sahibi kişiler, Apple tarafından getirilecek yeni iOS 16 güncellemesini merakla bekliyor. Sızıntılara göre hangi telefonlara güncelleme desteği sağlanacağı da belli oldu.
İOS 16 GÜNCELLEMESİ ALACAK TELEFONLAR!
7 sene önce çıkan iPhone 6 modellerine bile güncelleme veren Apple, iOS 16 ile yine birçok cihaza destek verecek. Ancak iPhone 6 modelleri artık listeden çıkacak.
-iPhone 13 Pro Max
-iPhone 13 Pro
-iPhone 13
-iPhone 13 Mini
-iPhone 12 Pro Max
-iPhone 12 Pro
-iPhone 12
-iPhone 12 Mini
-iPhone 11 Pro Max
-iPhone 11 Pro
-iPhone 11
-iPhone SE (2020)
-iPhone XS Max
-iPhone XS
-iPhone XR
-iPhone X
-iPhone 8 Plus
-iPhone 8
-iPhone 7 Plus
-iPhone 7
iPhone 6 modelleri ve 2016 iPhone SE, iOS 16 güncellemesini almayacak görünüyor.
İOS 16 ÖZELLİKLERİ!
Sızıntı kaynağı birden çok widget'ın InfoShack adı verilen büyük bir alanda tutulacağını ve her bir widget'ın bu alandan kontrol edileceğini belirtiyor. Örneğin; kullanıcılar widgetların bir arada tutulduğu bu alandan hava durumunu görüntüleyebilecek iken aynı zamanda da telefonlarının parlaklığını değiştirebilecek.
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