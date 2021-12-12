Samsung ismini değiştiriyor! İşte yeni adı...

ÖNCÜSÜ GOOGLE

Teknoloji dünyasında isim değişikliği hareketinin öncülerinden biri ise Google. 1990'lı yıllarda kurulan arama motoru devi zaman içerisinde birçok sektörde faaliyet göstermeye başladı. Google bu nedenle Alphabet adında bir çatı şirket oluşturdu.

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