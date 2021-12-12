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Samsung ismini değiştiriyor! İşte yeni adı...

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 12.12.2021 Güncelleme Tarihi: 12.12.2021
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Samsung ismini değiştiriyor! İşte yeni adı...

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, aldığı karar sonrası telefon biriminde isim değişikliğine gideceğini duyurdu. İsim değişikliğinin 2022'de kesinleşmesi bekleniyor. Peki Samsung'un yeni adı ne olacak? İşte detaylar...

Güney Koreli teknoloji devi Samsung telefon biriminde isim değişikliğine gidiyor. Dünyanın en çok satan telefon markası konumundaki Samsung bundan sonra Samsung MX olarak adlandırılacak.

İsim değişikliğinin CES 2022'de kesinleşmesi bekleniyor.

ADINI DEĞİŞTİREN DİĞER ŞİRKETLER

Bünyesinde Facebook, Instagram, Messenger ve WhatsApp gibi sosyal ağları bulunduran Facebook Inc. adını ekim sonunda değiştirmişti.

Facebook sanal evren yatırımlarını öne çıkartarak Meta adını almıştı.

ÖNCÜSÜ GOOGLE

Teknoloji dünyasında isim değişikliği hareketinin öncülerinden biri ise Google. 1990'lı yıllarda kurulan arama motoru devi zaman içerisinde birçok sektörde faaliyet göstermeye başladı. Google bu nedenle Alphabet adında bir çatı şirket oluşturdu.

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