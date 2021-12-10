10 Aralık 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Teknoloji Haberleri Epic Games Mystery (Gizemli) oyun listesi! Epic Games gizemli oyunlar 2021 hangileri?

Epic Games Mystery (Gizemli) oyun listesi! Epic Games gizemli oyunlar 2021 hangileri?

TEKNOLOJİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.12.2021
ABONE OL
Epic Games Mystery Gizemli oyun listesi! Epic Games gizemli oyunlar 2021 hangileri?

Epic Games gizemli oyunlar hangileri? 2021 Epic Games Mystery (Gizemli) oyun listesi ar ama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Oyun severler, her yıl sonuna doğru Epic Games tarafından verilen ücretsiz oyunlara kavuşuyor. Böylelikle saatlerce ve ömür boyu ücretsiz oyun oynama şansına kavuşuluyor. Peki; 2021 Epic Games gizemli oyunlar hangileri? İşte; Epic Games’in dağıtacağı 15 ücretsiz oyun!

Epic Games gizemli oyun listesi nasıl? Epic Games gizemli oyunlar 2021 yılında sorgulanan konulardan birisi oldu. Her yılın sonuna doğru Epic Games tarafından kampanya başlatılıyor. Her gün akşam saatlerinde verilen ücretsiz oyunlar sayesinde oyun severlerin hesabı bayram ediyor. Toplam 15 oyunun verileceği kampanya dönemi 15 gün sürecek. Peki; Epic Games gizemli oyunlar hangileri?

EPIC GAMES GİZEMLİ OYUNLAR LİSTESİ!

Konuyla ilgili olarak resmi açıklama henüz gelmedi. Ama daha önce de sızıntıları bildiren Dealabs'den Billbill-kun isimli kullanıcı bu bilgileri verdi. Epic Games ilk olarak Shenmue III oyununu verecek.

OYUNLARIN VERİLECEĞİ TARİHLER

16 Aralık 2021 saat 17:00 ile 17 Aralık 2021 16:59 arasında

17 Aralık 2021 saat 17:00 ile 18 Aralık 2021 16:59 arasında

18 Aralık 2021 saat 17:00 ile 19 Aralık 2021 16:59 arasında

19 Aralık 2021 saat 17:00 ile 20 Aralık 2021 16:59 arasında

20 Aralık 2021 saat 17:00'ile 21 Aralık 2021 16:59 arasında

21 Aralık 2021 saat 17:00 ile 22 Aralık 2021 16:59 arasında

22 Aralık 2021 saat 17:00 ile 23 Aralık 2021 16:59 arasında

23 Aralık 2021 saat 17:00 ile 24 Aralık 2021 16:59 arasında

24 Aralık 2021 saat 17:00 ile 25 Aralık 2021 16:59 arasında

25 Aralık 2021 saat 17:00 ile 26 Aralık 2021 16:59 arasında

26 Aralık 2021 saat 17:00 ile 27 Aralık 2021 16:59 arasında

27 Aralık 2021 saat 17:00 ile 28 Aralık 2021 16:59 arasında

28 Aralık 2021 saat 17:00 ile 29 Aralık 2021 16:59 arasında

29 Aralık 2021 saat 17:00 ile 30 Aralık 2021 16:59 arasında

30 Aralık 2021 saat 17:00 ile 06 Ocak 2022 16:59 arasında

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA