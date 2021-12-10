Epic Games Mystery (Gizemli) oyun listesi! Epic Games gizemli oyunlar 2021 hangileri?

EPIC GAMES GİZEMLİ OYUNLAR LİSTESİ!

Konuyla ilgili olarak resmi açıklama henüz gelmedi. Ama daha önce de sızıntıları bildiren Dealabs'den Billbill-kun isimli kullanıcı bu bilgileri verdi. Epic Games ilk olarak Shenmue III oyununu verecek.

OYUNLARIN VERİLECEĞİ TARİHLER

16 Aralık 2021 saat 17:00 ile 17 Aralık 2021 16:59 arasında

17 Aralık 2021 saat 17:00 ile 18 Aralık 2021 16:59 arasında