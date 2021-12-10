Epic Games Mystery (Gizemli) oyun listesi! Epic Games gizemli oyunlar 2021 hangileri?
Epic Games gizemli oyunlar hangileri? 2021 Epic Games Mystery (Gizemli) oyun listesi ar ama motorlarında sorgulanan konulardan birisi oldu. Oyun severler, her yıl sonuna doğru Epic Games tarafından verilen ücretsiz oyunlara kavuşuyor. Böylelikle saatlerce ve ömür boyu ücretsiz oyun oynama şansına kavuşuluyor. Peki; 2021 Epic Games gizemli oyunlar hangileri? İşte; Epic Games’in dağıtacağı 15 ücretsiz oyun!
Epic Games gizemli oyun listesi nasıl? Epic Games gizemli oyunlar 2021 yılında sorgulanan konulardan birisi oldu. Her yılın sonuna doğru Epic Games tarafından kampanya başlatılıyor. Her gün akşam saatlerinde verilen ücretsiz oyunlar sayesinde oyun severlerin hesabı bayram ediyor. Toplam 15 oyunun verileceği kampanya dönemi 15 gün sürecek. Peki; Epic Games gizemli oyunlar hangileri?
EPIC GAMES GİZEMLİ OYUNLAR LİSTESİ!
Konuyla ilgili olarak resmi açıklama henüz gelmedi. Ama daha önce de sızıntıları bildiren Dealabs'den Billbill-kun isimli kullanıcı bu bilgileri verdi. Epic Games ilk olarak Shenmue III oyununu verecek.
OYUNLARIN VERİLECEĞİ TARİHLER
16 Aralık 2021 saat 17:00 ile 17 Aralık 2021 16:59 arasında
17 Aralık 2021 saat 17:00 ile 18 Aralık 2021 16:59 arasında
18 Aralık 2021 saat 17:00 ile 19 Aralık 2021 16:59 arasında
19 Aralık 2021 saat 17:00 ile 20 Aralık 2021 16:59 arasında
20 Aralık 2021 saat 17:00'ile 21 Aralık 2021 16:59 arasında
21 Aralık 2021 saat 17:00 ile 22 Aralık 2021 16:59 arasında
22 Aralık 2021 saat 17:00 ile 23 Aralık 2021 16:59 arasında
23 Aralık 2021 saat 17:00 ile 24 Aralık 2021 16:59 arasında
24 Aralık 2021 saat 17:00 ile 25 Aralık 2021 16:59 arasında
25 Aralık 2021 saat 17:00 ile 26 Aralık 2021 16:59 arasında
26 Aralık 2021 saat 17:00 ile 27 Aralık 2021 16:59 arasında
27 Aralık 2021 saat 17:00 ile 28 Aralık 2021 16:59 arasında
28 Aralık 2021 saat 17:00 ile 29 Aralık 2021 16:59 arasında
29 Aralık 2021 saat 17:00 ile 30 Aralık 2021 16:59 arasında
30 Aralık 2021 saat 17:00 ile 06 Ocak 2022 16:59 arasında
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