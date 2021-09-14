iPhone 13 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 13 Mini, Pro ve Pro Max Türkiye fiyatı ne kadar? Çıkış tarihi...
iPhone 13 ne zaman çıkacak? Apple'ın merakla beklenen iPhone 13 tanıtım etkinliği bu akşam Türkiye saati ile 20.00'de gerçekleştirilecek. Lansmanda iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max olmak üzere 4 farklı iPhone modeli tanıtılacak. Teknoloji severlerin şimdiden iPhone 13'ün hangi tarihte çıkacağını araştırmaya başladı. Peki, iPhone 13 ne zaman çıkacak? iPhone 13 çıkış tarihi açıklandı mı? iPhone 13 Mini, Pro Max Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL?
iPhone 13 ne zaman çıkacak? Türkiye fiyatı ne kadar? Ekran tarafında çentiğin biraz daha küçülmesi beklenen iPhone 13 için beklenen gün geldi. iPhone 12 ile boyutu aynı olacak ancak büyük pil kullanılacak iPhone 13'lerin daha kalın ve ağır olması bekleniyor. Çift kameraların ise çapraz bir şekilde yerleştirileceği öğrenilmişti. Şimdi ise gözler yeni cihazların çıkacağı tarihe çevildi. Peki, iPhone 13 ne zaman çıkacak? iPhone 13 çıkış tarihi açıklandı mı? iPhone 13 Mini, Pro Max Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte merak edilenler...
YENİ iPHONE 13 MODELLERİ NELER?
Yeni iPhone serisi, iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max adı altında dört farklı şekilde piyasaya sürülecek.
iPHONE 13 ABD FİYATLARI NE KADAR?
İşte sızan fiyat listesi:
iPhone 13 Mini 64 GB = 699 dolar
iPhone 13 Mini 128 GB = 749 dolar
iPhone 13 Mini 256 GB = 849 dolar
iPhone 13 64 GB = 799 dolar
iPhone 13 128 GB = 849 dolar
iPhone 13 256 GB = 949 dolar
iPhone 13 Pro 128 GB = 999 dolar
iPhone 13 Pro 256 GB = 1099 dolar
iPhone 13 Pro 512 GB = 1199 dolar
iPhone 13 Pro Max 128 GB = 1099 dolar
iPhone 13 Pro Max 256 GB = 1199 dolar
iPhone 13 Pro Max 512 GB = 1399 dolar
iPHONE 13 TÜRKİYE FİYATLARI NE KADAR?
Fiyatlar resmi olarak henüz açıklanmadığı için iddialara göre vergisi Türkiye fiyatlarının şu şekilde olması bekleniyor:
iPhone 13 mini
iPhone 13 Mini 64 GB = 5845 TL
iPhone 13 Mini 128 GB = 6306 TL
iPhone 13 Mini 256 GB = 7148 TL
iPhone 13
iPhone 13 serisi - 4 GB RAM standart olarak gelecek.
iPhone 13 64 GB = 6727 TL
iPhone 13 128 GB = 7148 TL
iPhone 13 256 GB = 7990 TL
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