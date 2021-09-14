iPhone 13 ne zaman çıkacak? Apple iPhone 13 Mini, Pro ve Pro Max Türkiye fiyatı ne kadar? Çıkış tarihi...

iPhone 13 ne zaman çıkacak? Türkiye fiyatı ne kadar? Ekran tarafında çentiğin biraz daha küçülmesi beklenen iPhone 13 için beklenen gün geldi. iPhone 12 ile boyutu aynı olacak ancak büyük pil kullanılacak iPhone 13'lerin daha kalın ve ağır olması bekleniyor. Çift kameraların ise çapraz bir şekilde yerleştirileceği öğrenilmişti. Şimdi ise gözler yeni cihazların çıkacağı tarihe çevildi. Peki, iPhone 13 ne zaman çıkacak? iPhone 13 çıkış tarihi açıklandı mı? iPhone 13 Mini, Pro Max Türkiye fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte merak edilenler...

YENİ iPHONE 13 MODELLERİ NELER?

Yeni iPhone serisi, iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max adı altında dört farklı şekilde piyasaya sürülecek.

iPHONE 13 ABD FİYATLARI NE KADAR?

İşte sızan fiyat listesi: