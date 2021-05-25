5G ne zaman gelecek | İlk faz tamamlandı! Türkiye'den tarihi bir adım daha
5G telefonlar ne zaman çıkacak | Başkan Erdoğan'ın başlattığı Milli Teknoloji Hamlesi'nin bir parçası olan 5G, Dijital Türkiye'nin gelişim sürecinde itici güç olacak. Bu kapsamda 2018 yılında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) destekleriyle OSTİM bünyesinde kurulan Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi'nin (HTK) Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Projesi'nde ilk faz tamamlandı.
HTK bünyesinde 130 firma ve 8 bin çalışanın yerli ve milli imkânlarla ürettiği 5G yeni radyo, çekirdek, şebeke, radyolink gibi ürünler tamamlanırken, bunların son halinin demoları 26 Mayıs'ta düzenlenecek toplantı ile kamuoyuna tanıtılacak.
Dünya ile uyum içinde 5G'yi kendi imkânlarıyla geliştiren ve tüm dünya ile uyumlu olarak 5G'ye geçmeyi planlayan Türkiye, bu kritik adımla da rakiplerinin bir adım önüne geçmiş olacak.
VATANDAŞA İLK SİNYAL 2023'TE
Küresel ekonomiye 2030'a kadar 8 trilyon dolar değer katma potansiyeli olan 5G teknolojisi için çalışmalar hız kazanırken, 5G teknolojisi için frekans ihalesi gelecek yıl tamamlanacak, 2023'te de ilk sinyal vatandaşların hizmetine sunulacak.
Ürünlerin ticari şebekelerde kullanımı, test ve entegrasyonları ile ürün geliştirme çalışmaları devam edecek.
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