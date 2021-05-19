Çin Mars keşif aracının Kızıl Gezegen’de çektiği ilk fotoğrafları yayınladı

ABD'NİN ARDINDAN ÇİN MARS'A KEŞİF ARACI GÖNDEREN İKİNCİ ÜLKE OLDU



ABD, 18 Şubat'ta Mars'a Perseverance adlı keşif aracını başarılı şekilde indirmesinin ardından Çin, Mars'a başarılı şekilde keşif aracı indiren ikinci oldu. ABD'nin Perseverance adlı keşif aracı da inişinin ardından Kızıl Gezegenden çok sayıda görüntü ve fotoğraf paylaşmıştı.

ABD ayrıca, Perseverance ile Mars'a minyatür helikopter olan Ingenuity'i göndermişti. Ingenuity'i ise Kızıl Gezegende ilk uçuşunu 19 Nisan'da gerçekleştirmişti.

AB, İKİ KEZ BAŞARISIZ OLMUŞTU



Mars'a iniş girişimlerinde iki kez başarısız olan AB, önümüzdeki yıl Rusya'yla ortak bir proje ile Mars'a Rosalind Franklin adında bir keşif aracı göndermeyi planlıyor.



Öte yandan Çin mitolojisinde ateş ve savaş tanrısı anlamına gelen "Zhurong", Şubat ayında Tianwen-1 uzay aracı ile Mars'a ulaşmıştı.