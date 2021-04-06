20 milyon kullanıcının bilgileri çalındı! BTK, Facebook'tan açıklama istedi

Farklı sosyal mecralarda benzer veya aynı parolaların tercih edilmemesinin önemli olduğunu vurgulayan Sayan, şunları kaydetti:

"Böylelikle bir platformda güvenlik ihlali yaşanırsa diğer hesaplarınız etkilenmez. Kurumsal e-posta adresleriyle sosyal medya platformlarına üye olmayın. İki aşamalı doğrulamayı aktif hale getirin. Birçok mecrada parolayla SMS seçeneği de bulunmaktadır. Böylelikle parolanız ele geçirilse bile hesabınız güvende olur."

