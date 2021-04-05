Son dakika: Bir dönemin sonu: LG telefon sektöründen çekildi

LG'nin cep telefonu birimi yaklaşık altı yıldır toplamda 4.5 milyar dolara yakın zarar etti. LG, sert rekabetin olduğu bir sektörden çıkarak elektrikli araç parçaları, birbirine bağlı cihazlar ve akıllı evler gibi daha fazla büyüme imkanı olan alanlara odaklanacak.