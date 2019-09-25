Dünya devi LG, Koç Grubuna patent ihlali davası açtı

Güney Kore resmi haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre; dünyanın teknoloji devlerinden olan LG, Koç Grubu'nun şirketlerine Almanya'da patent ihlali davası açtı. LG, buzdolaplarındaki buz yapma teknolojisi hakkında patentlerinin ihlal edildiğini ifade ediyor.

Güney Koreli teknoloji şirketi LG, buz dolaplarındaki buz yapma teknolojisinde patent ihlali olduğu iddiasında bulunarak Koç Grubu'nun şirketleri, Arçelik, Beko ve Grundig'e Almanya'da dava açtı.

DAVA AÇTILAR

Güney Kore resmi haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre; LG, Koç Grubu'nun şirketlerine Almanya'da patent ihlali davası açtı. İhlal davası açılan şirketler arasında Arçelik, Beko'nun Almanya'da bulunan şirketi Beko Deutschland GmbH ve Grundig bulunuyor.

DAVA ALMANYA'DA GÖRÜLECEK

Dava Münih Bölge mahkemesinde görülecek. LG'den yapılan açıklamada şirketin buzdolaplarındaki buz yapma teknolojisinin söz konusu firmaların Avrupa'da sattığı buzdolaplarında kullanıldığı iddia ediliyor.

400 PATENT BULUNDUĞUNU SÖYLÜYOR

LG buz yapma teknolojisinin içinde 400 patent bulunduğunu söylüyor. LG'nin Fikri Mülkiyet Merkezi Başkan Yardımcısı Jeon Saeng-gyu fikri mülkiyet haklarını korumak istediklerini söyledi.