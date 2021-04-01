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Turkuvaz Medya'ya Teknolojinin Oscar'ı ödülü | CXO Medya ve CIO Update tarafından düzenlendi

ve tarafından düzenlenen “” sahiplerini buldu. Teknoloji liderlerinin şirketleri bünyesindeki dijital projelerinin taçlandırıldığı CIO Ödülleri'nde Dijital Yayınlar Birimi Proje ve İş Geliştirme Direktörü da gerçekleştirdiği yenilikçi projeler ile ödüle hak kazandı.

TEKNOLOJİ Sabah
Giriş Tarihi: 01.04.2021 Güncelleme Tarihi: 01.04.2021
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Turkuvaz Medya'ya Teknolojinin Oscar'ı ödülü | CXO Medya ve CIO Update tarafından düzenlendi

Koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebi ile dünyadaki dijital dönüşüm hız kazanırken, şirketler de yeni uygulamaları devreye alıyor.

CXO Medya ve CIO Update tarafından düzenlenen CIO Ödülleri'nde Turkuvaz Medya Dijital Yayınlar Birimi Proje ve İş Geliştirme Direktörü Selahattin İmamoğlu da devreye aldığı yenilikçi projeleri ile ödül almaya hak kazandı.

TURKUVAZ MEDYA'YA ÖDÜL

Teknoloji dünyasının nabzını tutan ve şirketlerin dijital dönüşüm projelerini onurlandıran organizasyon bu yıl 12. kez sahiplerini buldu.

CIO Ödülleri, bilişim teknolojilerini en yenilikçi şekilde kullanarak kurumlarına daha fazla katkı sağlayan, rekabet gücünü artıran, iş akışlarını optimize etmeyi başaran, büyümeyi gerçekleştiren ve/veya hedef kitlesi ile ilişkileri artırabilen IT yöneticilerini (Chief Information Officer) ödüllendiriyor.

Fotoğrafta: Turkuvaz Medya Dijital Yayınlar Birimi Proje ve İş Geliştirme Direktörü Selahattin İmamoğlu

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