Bilim insanlarından 'Büyük Yangın' uyarısı: Küresel felaket olur! 439 yıl önce yaşanmıştı
Bilim insanları en son 1582 yılında yaşanan dev Güneş Fırtınası'nın yeniden yaşanabileceğini duyurdu. Gökyüzünde oluşturduğu görüntü nedeniyle 'Büyük Yangın' olarak da anılan fırtınanın küresel elektrik kesintilerine ve milyarlarca dolar zarara neden olabileceği belirtiliyor.
2020 yılı ile birlikte gelen felaket haberlerine alıştık. Ancak görünen o ki 2021 için de durum pek farklı olamayacak.
1582 yılında gökyüzünde 'büyük bir ateş'e benzeyen ve 'Büyük Yangın' anılan bir Güneş Fırtınası Dünya'yı vurdu.
Tarih kitaplarında üç gün süren fırtına şu ifadeler ile betimlenmişti;
"Gökyüzünün tamamı ateşli alevler içinde gibiydi; sanki gökyüzü yanıyordu."
Bu kayıtları inceleyen ve Güneş'i mercek altına alan Cornell Üniversitesi'nde görev alan bilim insanları araştırma sonuçlarını yayınladı.
O dönem teknolojik cihazlarının bulunmaması nedeniyle fırtına ciddi bir hasara neden olmamıştı.
Ancak günümüzde durum bir hayli farklı. Bilim insanları söz konusu fırtınanın küresel elektrik kesintilerine ve milyarlarca dolar zarara neden olabileceği belirtiliyor.