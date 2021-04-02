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Bilim insanlarından 'Büyük Yangın' uyarısı: Küresel felaket olur! 439 yıl önce yaşanmıştı

Bilim insanları en son 1582 yılında yaşanan dev 'nın yeniden yaşanabileceğini duyurdu. Gökyüzünde oluşturduğu görüntü nedeniyle 'Büyük Yangın' olarak da anılan fırtınanın küresel elektrik kesintilerine ve milyarlarca dolar zarara neden olabileceği belirtiliyor.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.04.2021 Güncelleme Tarihi: 02.04.2021
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Bilim insanlarından 'Büyük Yangın' uyarısı: Küresel felaket olur! 439 yıl önce yaşanmıştı

yılı ile birlikte gelen felaket haberlerine alıştık. Ancak görünen o ki 2021 için de durum pek farklı olamayacak.

1582 yılında gökyüzünde 'büyük bir ateş'e benzeyen ve 'Büyük Yangın' anılan bir 'yı vurdu.

Tarih kitaplarında üç gün süren fırtına şu ifadeler ile betimlenmişti;

"Gökyüzünün tamamı ateşli alevler içinde gibiydi; sanki gökyüzü yanıyordu."

Bu kayıtları inceleyen ve Güneş'i mercek altına alan 'nde görev alan bilim insanları araştırma sonuçlarını yayınladı.

Bilim insanları bu felaketin üzerinden 439 yıl geçtikten sonra benzer bir olayın yeniden yaşanabileceği uyarısında bulundu.

1582 yaşanan fırtına tam 3 gün sürmüş ve önce sonra kıtasını etkisi altına almıştı.

O dönem teknolojik cihazlarının bulunmaması nedeniyle fırtına ciddi bir hasara neden olmamıştı.

Ancak günümüzde durum bir hayli farklı. Bilim insanları söz konusu fırtınanın küresel elektrik kesintilerine ve milyarlarca dolar zarara neden olabileceği belirtiliyor.

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