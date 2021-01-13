13 Ocak 2021, Çarşamba
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WhatsApp'tan skandal hata: Sohbetler Google'a sızdı

Son dakika haberi... Kullanıcılarına yönelik 'zorunlu güncelleme' kararı ile gündeme gelen anlık mesajlaşma uygulaması 'tan skandal hata. WhatsApp'ın kullanıcılarının özel mesajlarını ile paylaştığı ortaya çıktı.

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 13.01.2021 Güncelleme Tarihi: 13.01.2021
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WhatsApp'tan skandal hata: Sohbetler Google'a sızdı

Son günlerde yeni gizlilik politikası ile gündemde olan WhatsApp şimdi ise imza attığı bir hata ile adından söz ettiriyor.

WhatsApp'tan skandal hata: Sohbetler Google'a sızdı

İlk olarak Gadgets 360 tarafından keşfedilen bir hata WhatsApp sohbetlerinin Google'da indekslenmesine neden oldu.

WhatsApp'tan skandal hata: Sohbetler Google'a sızdı

Söz konusu hata özel WhatsApp gruplarının Google'da arama yapan kişiler tarafından erişilebilme imkanı sunuyor.

WhatsApp'tan skandal hata: Sohbetler Google'a sızdı

Bu hata aynı zamanda gizli WhatsApp gruplarının katılma linklerini arama motorunda yer almasına da neden oldu.

WhatsApp'tan skandal hata: Sohbetler Google'a sızdı

Başka bir deyişle herhangi bir kişi kısa bir Google aramasından sonra özel olması gereken gruplara ait katılma bağlantısını bularak o gruplara dahil olabiliyor.

WhatsApp'tan skandal hata: Sohbetler Google'a sızdı

WhatsApp gruplarının katılma bağlantılarını arama motoruna indekslemesi ile başlayan ve pek çok kullanıcının tepkisini çeken bu durum güvenlik açığına sebep oldu.

WhatsApp'tan skandal hata: Sohbetler Google'a sızdı

The Economic Times'ın haberine göre, WhatsApp söz konusu sorunun çözüldüğünü açıkladı.

WhatsApp'tan skandal hata: Sohbetler Google'a sızdı

Ancak benzer bir sorun 2020 yılında da yaşanmış, kısa süre sonra sorunun giderildiği belirtilmişti. Benzer sorunun bir sene arayla yeniden ortaya çıkması ise akıllarda soru işareti bıraktı.

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