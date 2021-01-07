Türksat 5A uydusunun özellikleri neler? AK Parti detayları paylaştı
Türksat 5A Uydusu bu sabah saat 04.28 itibariyle uzaya fırlatılacak. Peki, Türksat 5A uydusunun özellikleri neler? Ne zaman hizmete başlayacak? İşte Türksat 5A uydusuyla ilgili bütün detaylar...
Türkiye 5A uydusunun fırlatılması için geri sayıma başladı. Peki, Türksat 5A uydusunun özellikleri neler? İşte detaylar...
Türksat 5A uydusu Türkiye'nin aktif uydu filosundaki 4. haberleşme uydusu olacak.
Türksat 5A uydusu manevra ömrüyle yörüngedeki frekans ve yörünge haklarını 30 yıl boyunca güvence altına alacak.
Türksat 5A'nın 31 derece doğu yörüngesindeki konumuna ulaşmak için yapacağı yolculuğun yaklaşık dört ay sürmesi ve bu yılın ikinci çeyreğinde hizmete başlaması hedefleniyor.
Türkiye - Avrupa - Orta Doğu - Kuzey Afrika - Orta Batı Afrika - Güney Afrika - Akdeniz - Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan bir coğrafyada 1728 megahertz televizyon yayıncılığı ve veri haberleşmesi hizmetleri sunacak.
Uydu tamamen 12 kilowatt elektrik güç birimi çalışacak. Eurostar 3000EOR sistemi üstüne kurulmuş ve 3.5 ton ağırlığa sahiptir.