TEKNOFEST 2021 ne zaman | Merakla beklenen haber geldi! Başvurular başladı

Toplumun tamamında teknoloji ve bilim konusunda farkındalık oluşturmayı, Türkiye'nin bilim ve mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefleyen TEKNOFEST'te, gençlerin geleceğin teknolojileri üzerinde çalışmalarını desteklemek için Roket'ten Otonom Sistemlere, Yapay Zeka'dan Sualtı Sistemleri'ne kadar 34 farklı kategoride Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları bulunuyor.