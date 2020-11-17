Türk savunma sanayisinin son gözdesi Pusat!

Traktörün yanı sıra, farklı motor uygulamaları ile (marin, endüstriyel vb.) üretim ve satışlarının bulunduğunu aktaran Tosun, "Ürünlerimizin tamamına yakın parçalarının üretimi fabrikamızda gerçekleştiği için yedek parça tedariki konusunda da her zaman hızlı aksiyon alabilmekteyiz. Bu başarıyı savunma sanayisinde de gösterme gayesiyle 2014 yılında Savunma Sanayi için çalışmalar yapmaya başladık." dedi.

Savunma Sanayi Başkanlığı'nın (SSB) yaptığı çağrıyla gelişen ihale dönemi sonucunda TÜMOSAN ile SSB arasında Güç Grubu Geliştirme Proje Sözleşmesi imzalandığına vurgu yapan Tosun şunları söyledi: