Somalili mucide Selçuk Bayraktar'dan anlamlı hediye
Somali'de imkansızlıklar içinde yaptığı maket uçak modelleriyle sosyal medyada ilgi odağı haline gelen Guled Abdi, Türkiye'ye geldi ve Gaziantep'te gerçekleştirilen TEKNOFEST 2020 Fuarı'na katıldı. Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ise Somalili genç mucide anlamlı bir hediye verdi.
Abdi ile yakından ilgilenen ve cihazları tanıtan Selçuk Bayraktar, gazetecilere, kendisinin de küçük yaşlarda böyle küçük maketler yaptığını anlattı.
Türkiye'nin şartlarının şu anda çok daha iyi durumda olduğunu ifade eden Bayraktar, şöyle konuştu:
"Genç kardeşimizin yokluk içerisinde maket yapabilmesi beni de etkiledi açıkçası. Zaten video sosyal medyada da bayağı yayılmış. Zannedersem TİKA'dan 'BAYKAR'ı ziyaret etse, Türkiye'nin projelerini görse' şeklinde bir çağrıda bulunuldu. Biz de TEKNOFEST devam ediyor diye çok daha renkli bir etkinlik olarak buraya davet ettik. Kendisiyle burada görüşmekten mutlu oldum. BAYKAR'a da bekleriz inşallah.
Burada ülkemizin hava araçlarını yapan diğer firmalar da var, TUSAŞ var, uçuş simülatörleri yapan HAVELSAN var, onları da ziyaret edecek. Kardeşimiz 17 yaşındaymış. Ben de bir anlamda o yaşlarımı hatırladığımı söyleyebilirim."
Selçuk Bayraktar, daha sonra Somalili gence BAYKAR'ın maket İHA'sını hediye etti.