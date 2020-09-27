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Somalili mucide Selçuk Bayraktar'dan anlamlı hediye

'de imkansızlıklar içinde yaptığı maket uçak modelleriyle sosyal medyada ilgi odağı haline gelen , 'ye geldi ve 'te gerçekleştirilen 2020 Fuarı'na katıldı. Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı  ise Somalili genç mucide anlamlı bir hediye verdi.

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 27.09.2020 Güncelleme Tarihi: 27.09.2020
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Somalili mucide Selçuk Bayraktar'dan anlamlı hediye

Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde 'teki Ortadoğu Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen " 2020" alanına Dışişleri ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıklarının yetkilileriyle gelen Abdi, T3 Vakfı standında Bayraktar tarafından karşılandı.

Abdi ile yakından ilgilenen ve cihazları tanıtan , gazetecilere, kendisinin de küçük yaşlarda böyle küçük maketler yaptığını anlattı.

Türkiye'nin şartlarının şu anda çok daha iyi durumda olduğunu ifade eden Bayraktar, şöyle konuştu:

"Genç kardeşimizin yokluk içerisinde maket yapabilmesi beni de etkiledi açıkçası. Zaten video sosyal medyada da bayağı yayılmış. Zannedersem 'dan 'BAYKAR'ı ziyaret etse, Türkiye'nin projelerini görse' şeklinde bir çağrıda bulunuldu. Biz de TEKNOFEST devam ediyor diye çok daha renkli bir etkinlik olarak buraya davet ettik. Kendisiyle burada görüşmekten mutlu oldum. BAYKAR'a da bekleriz inşallah.

Burada ülkemizin hava araçlarını yapan diğer firmalar da var, TUSAŞ var, uçuş simülatörleri yapan HAVELSAN var, onları da ziyaret edecek. Kardeşimiz 17 yaşındaymış. Ben de bir anlamda o yaşlarımı hatırladığımı söyleyebilirim."

Selçuk Bayraktar, daha sonra Somalili gence BAYKAR'ın maket İHA'sını hediye etti.

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