Zoom'dan canlı ders nasıl yapılır? Zoom nasıl kayıt olunur? Zoom nasıl indirilir, kullanılır?
Zoom ile canlı ders nasıl yapılır? Koronavirüs pandemisi nedeniyle okullarda uzaktan eğitim süreci başlamıştı. Koronavirüsün ilk çıktığı günden bu yana hem iş hem de eğitm alanında uzaktan görüşme sağlayan programlardan olan Zoom en çok tercih edilen uygulamalar arasında yer almıştı. Peki, Zoom'dan canlı ders nasıl yapılır? Zoom nasıl kayıt olunur? Zoom nasıl indirilir, kullanılır?
Zoom nasıl indirilir? EBA ile uzaktan eğitim süreci devam ediyor. Koronavirüs pandemisi nedeniyle online olarak görüntülü ve sesli konuşma imkanı sağlayan Zoom programı hakkında araştırmalar devam ediyor. Hem iş hem de eğitim alanında online görüşme imkanı sunan Zoom programı hakkında yeniden sorgular arttı. İlk defa Zoom programını indirecek ve kullanacak olan vatandaşlar, program hakkında detayları araştırıyor. Peki, Zoom'dan canlı ders nasıl yapılır? Zoom nasıl kayıt olunur? Zoom nasıl indirilir, kullanılır? İşte merak edilenler...
ZOOM NASIL İNDİRİLİR?
Zoom uygulaması Google Play ve Apple Store aracılığıyla indirilebiliyor. Bu uygulama marketlerini açtıktan sonra arama kısmına 'Zoom' yazarak programı indirebilirsiniz. Programın genel kullanımı ücretsiz olarak sunuluyor, ancak bazı ek seçeneklerinde ücret isteniyor.
ZOOM NASIL KULLANILIR?
Zoom'un zoom.us adlı resmi internet adresini açın. Açılan sayfa üzerinden "Sign Up Frre" seçeneğinine tıkladıktan sonra çıkan ekrana mail adresinizi yazın. Mail adresine gelen doğrulama linkini aldıktan sonra download & run zoom dedikten sonra programı indirme işleminizi tamamlayabilirsiniz.
ZOOM NASIL GİRİŞ YAPILIR?
Zoom programını indirdikten sonra ana ekran üzerinde yer alan ifadeler kısmında Online ders yapmak için tıkla, Yeni bir online derse katılma, ders planlama gibi farklı ingilizce seçenekler yer alıyor. Öğretmenler online ders yapmak için new meeting, yeni bir online derse katılmak isteyen öğrenciler Join, Ders planlama kısmı ise meetings olarak yer alıyor.
Yeni bir ders başlatmak için "New Meeting" ikonuna tıklıyoruz. Burada size verilen meeting İD numarasını öğrencilere veriyorsunuz. Start Meeting tuşuna basıp derse başladıktan sonra öğrencileriniz ile ID'yi paylaşıp derse başlayabilirsiniz.
Açılan ekran üzerinden mikrofon ayarı video açıp kapatma ekran paylaşma katılan öğrencilerin sayısını gösteren ifadeler yer alıyor.
Öğrenciler verdiğiniz ID ile zoom uygulaması üzerinden herhangi bir üyelik işlemi yapmadan derse katılım sağlayabiliyor.
EĞİTİM KAYNAKLARINA YÖNELİK DDoS SALDIRILARI İLKBAHARDA YÜZDE 350 ARTTI
Çevrim içi eğitim kaynaklarına yönelik DDoS (Denial of Service-Hizmet Engelleme) saldırılarının sayısı, bu yılın ilk yarısında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 350 arttı.
Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, DoS saldırılarında siber suçlular, ağ sunucusuna çok fazla sayıda hizmet talebi göndererek sonunda sunucunun çökmesine ve kullanıcıların hizmete ulaşamamasına neden oluyor.
Saldırı için yalnızca tek bir bilgisayar kullanılan DoS saldırılarından çok DDoS (Distributed Denial of Service-Dağıtık Hizmet Engelleme) saldırılarına rastlanıyor. Bu saldırılar için aynı anda belirli görevler için kullanılabilen bir dizi bilgisayara ya da diğer adıyla botnet'e ihtiyaç duyuluyor. DDoS saldırılarının büyük bir sorun olmasının nedeni ise birkaç gün veya hafta sürebilmesi. Bu da aralarında eğitim kaynakları da yer alan hizmetlerin engellenmesine, öğrencilerin ve çalışanların kritik önem taşıyan malzemelere erişememesine yol açıyor.
Geçen ilkbahar ve yaz mevsimlerinde yaşanan salgın yüzünden daha fazla insanın çevrim içi hizmetlerden yararlanmaya başlamasıyla ağlar tercih edilen hedefler arasına girdi.
Tüm dünyada 2020'nin ilk çeyreğinde DDoS saldırıları, bir önceki yıla göre yüzde 80 artış gösterdi. Bu artışın önemli bir bölümünü eğitim kaynaklarına yönelik saldırılar oluşturuyor. 2020'nin ocak ve haziran ayları arasında eğitim kaynaklarına yönelik DDoS saldırılarının sayısı, 2019'un aynı dönemine göre en az yüzde 350 artış gösterdi.
DİĞER TEHDİTLER
Verilen bilgiye göre, eğitimciler ve öğrencilerin geçen ilkbaharda karşılaştığı tek siber tehdit DDoS saldırıları olmadı.
Ocak-Haziran 2020 döneminde 168 bin 550 tekil Kaspersky kullanıcısı, popüler çevrim içi eğitim platformlarını ve video konferans uygulamalarını (Moodle, Zoom, edX, Coursera, Google Meet, Google Classroom, Blackboard) taklit eden çeşitli tehditlerle karşılaştı.
Eğitimciler ayrıca, bu platformların adından yararlanan artan sayıda kimlik avı sayfaları ve e-postalarına maruz kaldı. Bu da kullanıcıları çeşitli tehditleri indirme riskiyle karşı karşıya bıraktı.
"DİJİTAL EĞİTİM ORTAMLARINI GÜVENE ALMAK İÇİN GEREKEN ADIMLARI ATMAK ÇOK ÖNEMLİ"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky Güvenlik Uzmanı Alexander Gutnikov, şunları kaydetti:
"Geçtiğimiz ilkbaharda uzaktan öğrenim milyarlarca öğrenci için bir mecburiyet haline geldi. Çoğu eğitim kurumu, bu geçişi hiçbir ön hazırlık olmadan yapmak zorunda kaldı. Çevrim içi eğitim kaynaklarının popülerliğindeki artış ve hazırlık eksikliği, eğitim kurumlarını siber saldırılar için ideal birer hedef haline getirdi. Çoğu üniversite ve okulun derslerini en azından bir süreliğine internet üzerinden vermeyi planladığı bu sonbaharda, bu kurumların dijital eğitim ortamlarını güvene almak için gereken adımları atması çok önemli."
Kaspersky uzmanları, DDoS saldırılarından korunmak için şu önerilerde bulundu:
"Web kaynakları operasyonlarını DDoS saldırılarına nasıl müdahale edeceğini bilen uzmanlara bırakın. Bu uzmanların gece ve hafta sonu gibi zamanlarda da müdahaleye hazır olmasını sağlayın. İnternet servis sağlayıcıları da dahil olmak üzere üçüncü taraflarla yaptığınız sözleşmeleri ve bunların iletişim bilgilerini kontrol edin. Bu sayede, bir saldırı anında bunlara hızlıca erişebilirsiniz. Profesyonel çözümler uygulayarak kurumunuzu DDoS saldırılarından koruyabilirsiniz."