Zoom'dan canlı ders nasıl yapılır? Zoom nasıl kayıt olunur? Zoom nasıl indirilir, kullanılır?

ZOOM NASIL GİRİŞ YAPILIR?

Zoom programını indirdikten sonra ana ekran üzerinde yer alan ifadeler kısmında Online ders yapmak için tıkla, Yeni bir online derse katılma, ders planlama gibi farklı ingilizce seçenekler yer alıyor. Öğretmenler online ders yapmak için new meeting, yeni bir online derse katılmak isteyen öğrenciler Join, Ders planlama kısmı ise meetings olarak yer alıyor.

Yeni bir ders başlatmak için "New Meeting" ikonuna tıklıyoruz. Burada size verilen meeting İD numarasını öğrencilere veriyorsunuz. Start Meeting tuşuna basıp derse başladıktan sonra öğrencileriniz ile ID'yi paylaşıp derse başlayabilirsiniz.

Açılan ekran üzerinden mikrofon ayarı video açıp kapatma ekran paylaşma katılan öğrencilerin sayısını gösteren ifadeler yer alıyor.

Öğrenciler verdiğiniz ID ile zoom uygulaması üzerinden herhangi bir üyelik işlemi yapmadan derse katılım sağlayabiliyor.

EĞİTİM KAYNAKLARINA YÖNELİK DDoS SALDIRILARI İLKBAHARDA YÜZDE 350 ARTTI

Çevrim içi eğitim kaynaklarına yönelik DDoS (Denial of Service-Hizmet Engelleme) saldırılarının sayısı, bu yılın ilk yarısında 2019'un aynı dönemine göre yüzde 350 arttı.

Kaspersky'den yapılan açıklamaya göre, DoS saldırılarında siber suçlular, ağ sunucusuna çok fazla sayıda hizmet talebi göndererek sonunda sunucunun çökmesine ve kullanıcıların hizmete ulaşamamasına neden oluyor.

Saldırı için yalnızca tek bir bilgisayar kullanılan DoS saldırılarından çok DDoS (Distributed Denial of Service-Dağıtık Hizmet Engelleme) saldırılarına rastlanıyor. Bu saldırılar için aynı anda belirli görevler için kullanılabilen bir dizi bilgisayara ya da diğer adıyla botnet'e ihtiyaç duyuluyor. DDoS saldırılarının büyük bir sorun olmasının nedeni ise birkaç gün veya hafta sürebilmesi. Bu da aralarında eğitim kaynakları da yer alan hizmetlerin engellenmesine, öğrencilerin ve çalışanların kritik önem taşıyan malzemelere erişememesine yol açıyor.

Geçen ilkbahar ve yaz mevsimlerinde yaşanan salgın yüzünden daha fazla insanın çevrim içi hizmetlerden yararlanmaya başlamasıyla ağlar tercih edilen hedefler arasına girdi.

Tüm dünyada 2020'nin ilk çeyreğinde DDoS saldırıları, bir önceki yıla göre yüzde 80 artış gösterdi. Bu artışın önemli bir bölümünü eğitim kaynaklarına yönelik saldırılar oluşturuyor. 2020'nin ocak ve haziran ayları arasında eğitim kaynaklarına yönelik DDoS saldırılarının sayısı, 2019'un aynı dönemine göre en az yüzde 350 artış gösterdi.