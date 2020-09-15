2020 TEKNOFEST için 100 bin başvuru | TEKNOFEST ne zaman başlayacak?

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'yla Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) tarafından 24-27 Eylül tarihleri arasında ilk defa İstanbul dışında Gaziantep'te gerçekleşecek havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST için geri sayım sürüyor. Bu doğrultuda festival takvimi içerisinde bulunan TÜBİTAK Uluslararası İnsansız Hava Aracı Yarışması Alleben Göleti'nde başladı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen Uluslararası İnsansız Hava Aracı (İHA) Yarışması'na katılan üniversiteli gençleri, Gaziantep Büyükşehir Başkanı Fatma Şahin ziyaret etti. Şahin, gençlere yönelik görevlerinin, vizyonlarını yüksek tutmalarını sağlamak ve destek vermek olduğunu belirtti.



Yarışmacıları ziyaret eden Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül ve T3 Vakfı Müdürü Ömer Kökçam, gençlerle sohbet etti, yarışmacılarla geçmiş tecrübeleri hakkında konuşuldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, sohbet sonrası yaptığı açıklamada, "Bize düşen, onların bu ufku ve vizyonunu yüksek tutmalarını sağlamak, destek vermek ve ülkemizi dünyanın 10'uncu ekonomisi haline getirmek. Bunun içinde en önemli gücümüz yetişmiş insan sahibi olmak" diye konuştu.

"ANADOLUNUN EVLATLARI YARIŞIYOR"



Ziyarette konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, yarışmaya katılan gençler kadar heyecanlı olduklarını belirterek, "Onların gözündeki ışık, heyecan, yüreğindeki yarışma aşkı, bilgi ve becerisi bütün şehre, bölgeye, ülkeye yansıdı. Bu yüzden hem T3 Vakfı'na hem de TEKNOFEST'i bu şekilde düzenleyen Bayraktar gurubuna teşekkür ediyoruz. Bu niye önemli. Bilgi ve teknoloji çağındayız. Bilgi ekonomisi çok önemli ve en büyük gücümüz beşeri sermayemiz. Gençlerimizi geleceğe hazırlamamız. Bu herhangi bir festival değil. Ülkenin milli ve yerli bütün sanayisi altyapı ve beşeri sermayesine bir paradigma değişikliği getiriyor. Özellikle 1 ay önce küçük çocukların nasıl depreme karşı tematik yarışma içinde olduğunu gördük. Bu iş temelde, dene-yap atölyelerinde, çocuk akademisinde ve bugün ülkenin en iyi ve başarılı üniversiteleri, Anadolu'nun çocukları kendi içinde yarışıyor. Bunlar geleceğin Aziz Hocaları. Bu festival bize büyük düşünmeyi, teknolojik alt yapıyı getiriyor. Öte yandan bu yıl İstanbul'un iki katı proje getirip yarışan bir Gaziantep var. Şehrin heyecanını anlamak gerekiyor. Kentte 1 milyon genç var. Bizim çocuklarımız büyük bir heyecanla yarışıyor. Bu heyecanın başarıya dönüşmesini diliyor, sürdürülebilirliği sağlamamız gerektiğini ve bunu beraber başaracağımıza inanıyoruz. Bütün Dünya'ya ülkemin ve milletimin teknolojik altyapısını göstermiş olacağız" ifadelerini kullandı.



"İNSANLIK TARİHİ YAZILIRKEN BÖYLE ORGANİZASYONLARA YER VERECEKLER"



Gaziantep Valisi Davut Gül ise tarihi bir olaya tanıklık edilidiğini söyleyerek, "100 sene sonra insanlık tarihi yazılırken inanıyorum ki böyle organizasyonlara yer verecekler. T3 Vakfı'nın, Selçuk Bayraktar'ın önderliğinde çalışma arkadaşlarıyla birlikte çok güzel etkinlikler yapılıyor. TEKNOFEST'in bir parçası olan İHA yarışmaları şu anda Alleben Göleti'nde gerçekleşiyor. Gençlerimizin heyecanını, üniversitelerin katılımını gördük. İnanıyorum ki bu altyapının üzerine hem kendileri bir şey koyarak hem de hocalarının, T3 Vakfı'nın destekleriyle bu çıtayı yükselteceğiz" dedi.



100 BİN BAŞVURU ALINDI



T3 Vakfı Müdürü Ömer Kökçam, TEKNOFEST için 20 bin 197 takım, 100 bin gençten başvuru aldıklarını ifade ederek, "Gerçekten Gaziantep'te bu yıl yapılmasına karar verdikten sonra bereketini de görmüş olduk. 3 yıla baktığımızda bu yıl en fazla başvuruyu aldığımız yılımız oldu. Bugün burada hâlihazırda bulunduğumuz çadırda üniversiteli takımlarımız var ve toplamda 316 başvurudan 115 takım yarışmaya hak kazandı. Bugün ve yarın hem kayıt hem de teknik kontrol günleri. Sabit döner kanatta yarışmacılar var. Yarın liselilere üst alanda ilk defa bu yıl açıldı daha öncesinde sadece üniversitelilere yönelikti. Dolayısıyla pazara kadar Alleben Göleti güzel bir etkinliğe şahitlik etmiş olacak. TUBİTAK yetkililerimiz hazırlıkların hepsini sağlık şartlarına uygun şekilde olduğunu denetliyor. 23'ü itibariyle olimpik havuzda su altı yarışmaları devam edecek.24-27 Eylül tarihleri içerisinde OFM'de asıl festivalimizi tüm yarışmaları barındıran etkinliği gerçekleştireceğiz. Tüm öğrencilerle bu etkinlikteki destekleri için şehre minnettarız" diye konuştu.