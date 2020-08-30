Selçuk Bayraktar AKINCI Prototip-3 için müjdeyi verdi

T3Vakfi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, 1 yıl önce yine 30 Ağustos'ta müjdesini verdiği AKINCI için yeni bir paylaşımda bulundu. Baykar Savunma Teknik Müdürü Bayraktar, Türk milletine bir kez daha sevindirici haber verdi.

"AKINCI PROTOTİP-3 GÜN SAYIYOR"

Resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Baykar Savunma Teknik Müdürü, T3Vakfi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bir yıl öncesi ve bugün... Sefer bizden, zafer Allah'tan... AKINCI Prototip-3 de sefer için gün sayıyor... #30AğustosZaferBayramı'mız kutlu olsun! #MilliTeknolojiHamlesi " ifadeleriyle müjdeyi verdi.