30 Ağustos 2020, Pazar
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Selçuk Bayraktar AKINCI Prototip-3 için müjdeyi verdi

Baykar Savunma Teknik Müdürü, T3Vakfi Mütevelli Heyeti Başkanı , resmi Twiter hesabından Prototip-3 hakkında paylaşımda bulundu. Müjdeli haberi veren Bayraktar, "AKINCI Prototip-3 de sefer için gün sayıyor..." ifadelerine yer verdi.

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 30.08.2020 Güncelleme Tarihi: 30.08.2020
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Selçuk Bayraktar AKINCI Prototip-3 için müjdeyi verdi

T3Vakfi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, 1 yıl önce yine 30 Ağustos'ta müjdesini verdiği AKINCI için yeni bir paylaşımda bulundu. Baykar Savunma Teknik Müdürü Bayraktar, Türk milletine bir kez daha sevindirici haber verdi.

"AKINCI PROTOTİP-3 GÜN SAYIYOR"

Resmi Twitter hesabından paylaşımda bulunan Baykar Savunma Teknik Müdürü, T3Vakfi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bir yıl öncesi ve bugün... Sefer bizden, zafer Allah'tan... AKINCI Prototip-3 de sefer için gün sayıyor... #30AğustosZaferBayramı'mız kutlu olsun! #MilliTeknolojiHamlesi " ifadeleriyle müjdeyi verdi.

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