Uçan araba ilk sürücülü testini geçti! İşte uçan arabanın o görüntüleri

Fukuzawa, dünyada 100'ün üzerinde uçan araba projesinin yürütüldüğünü, yolcu ile yapılan uçuşlarda ise sadece birkaçının başarılı olduğunu belirtti.

Uçan arabanın şimdiye dek sadece 5 ila 10 dakika havada kaldığını ifade eden Fukuzawa, aracın 30 dakika uçabilmesi halinde ihraç edilmesi dahil daha fazla potansiyele sahip olabileceğini belirtti.