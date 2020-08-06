Son dakika: Türk oyun firması "Rolling Games" 168 milyon dolara ABD'li şirkete satıldı

Zynga, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, kitlesini artırmak ve reklamlarını büyütmek için son çabasının bir parçası olarak hızla büyüyen bir hiper-gündelik mobil oyun geliştiricisi olan İstanbul merkezli Rollic'i satın alma anlaşması imzaladığını duyurdu.

Zynga'nın İcra Kurulu Başkanı Frank Gibeau, "2020 yılında dünya çapında en hızlı büyüyen hiper gündelik geliştiricilerden ve yayıncılardan biri olan ve inanılmaz yaratıcı bir ekibin liderliğindeki Rollic'i satın alarak hiper gündelik kategorisine genişlemekten heyecan duyuyoruz" dedi.

Şirket, popüler oyunlar Toon Blast ve Toy Blast'un yaratıcısı olan 1.8 milyar dolarlık Peak'i satın almasından yaklaşık iki ay sonra Rollic'teki yüzde 80 hissesini 168 milyon dolar nakit olarak satın alacağını açıkladı. Zynga, finansal performansına bağlı olarak önümüzdeki üç yıl içinde Rollic'in kalan yüzde 20'sini satın alacak.

Rollic, Aralık 2018'de Burak Vardal, Deniz Başaran ve Mehmet Can Yavuz tarafından kurulduğundan beri 65 milyondan fazla aylık aktif kullanıcı çekti ve oyunları 250 milyondan fazla indirildi.

Zynga, bu duyuruyu, oyun geliştiricisinin tarihindeki ikinci çeyrek için 452 milyon dolara ulaşan en yüksek geliri rapor ettiği kazanç açıklamasının bir parçası olarak yaptı.

Mobil oyun şirketleri son birkaç ayda insanlar pandemi sırasında kendilerini eğlendirmek için oyunlara yöneldikçe başarılı oldular.

Son işlemin 1 Ekim 2020'de kapanması bekleniyor.