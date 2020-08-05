Instagram'a yeni özellik! TikTok'un tahtını sallayacak...

Ses: Instagram müzik kütüphanesinden seçim yapılabileceği gibi, insanlar kendi orijinal seslerini de kullanabilecek. Orijinal ses kullanan herkese açık hesaplarda bu ses hesaba atfedilecek ve başkaları da bu sesi kendi Reels videolarında kullanabilecek.

AR Efektleri: Galeride hem Instagram hem de dünyanın çeşitli yerlerindeki içerik üreticilerinin hazırladığı çeşitli Artırılmış Gerçeklik efektleri bulunuyor.





