Twitter’a abonelik modeli geliyor! Twitter farklı ücretli modeli deneyecek





YATIRIMCILAR MEMNUN DEĞİL

On milyonlarca aktif kullanıcısına rağmen söz konusu gelir sağlamak olunca yatırımcılarını bir türlü memnun edemeyen Twitter çareyi bir kez daha ücretli abonelik modelini denemekte buldu. CNN International'da yer alan habere göre, sosyal medya platformu bu modele geçmek için yeni bir departman kurdu.