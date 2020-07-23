Türk mühendisle geliştirdi! İşte yeni İHA Alesta

GÖREVE BAĞLI OLARAK HAVADA ŞEKİL DEĞİŞTİRİYOR

Gökalp, mühendislik yol haritalarında yer alan projelerden Alesta İHA'nın kavramsal tasarımını ortaya koydukları bilgisini verdi. Türkiye'de İHA alanında büyük firmaların stratejik, taktik ve saldırı konseptlerinde görev yapabilen çok ciddi sistemler geliştirip kullanıma sunduklarını hatırlatan Gökalp, Alesta'nın diğer İHA'lardan farklı bir konfigürasyona sahip olduğunu dile getirdi. Gökalp, şu değerlendirmede bulundu:

"Aracımız döner kanatlı yapıya sahip. Kanatların dik pozisyonunda dikine iniş-kalkış yapabiliyor. Düz uçuşa geçtiğinde ise kanatlar yatay pozisyona geçerek sabit kanatlı uçak modunda uçabiliyor. Avantajı, sabit kanatlı uçak ile helikopterin uçuşlarının avantajlarını bir arada görebiliyorsunuz. Sabit kanatlı bir aracın ihtiyaç duyduğu bir piste ihtiyacı yok. Aynı zamanda bir helikopter gibi iniş-kalkış yapabiliyor. Düz uçuş moduna geçtiği zaman sabit kanadın yarattığı kaldırma kuvvetinden faydalanarak helikopterlere göre daha uzun mesafelerde uçuş gerçekleştirebiliyor. Bu özel ve zor bir problem. Geçiş modları dediğimiz, kanadın dikeyden yataya geçişinde ve sert rüzgarlar altında uçağı stabil tutabilmek ve uçurabilmek çok ciddi mühendislik birikimi gerektiriyor. Firmamızda ortalama 16 yıllık tecrübeye sahip önemli bir kadromuz var. Onların kabiliyetleri neticesinde bu seviyelere gelebildik."