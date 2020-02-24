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SON DAKİKA: Milli savaş uçağı için önemli test! Sayılı ülkelerde var...

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 24.02.2020 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020
MİLLİ SAVAŞ UÇAĞI İÇİN ÖNEMLİ TEST! SAYILI ÜLKELERDE VAR...

SON DAKİKLA: Türkiye'nin yeni gururu kapsamında, sayılı ülkede bulunan ve hava platformlarının yıldırım etkilerine karşı test edilmesine imkan sağlayan , Türkiye'ye kazandırılacak. Bin volttan milyon voltlara kadar darbe gerilimleri üretebilecek kapasitede test cihazları yer alacak tesiste, tüm sistemler milli olacak ve yerli imkanlarla kullanıma sunulacak. Türkiye, özgün uçar platformlar tasarlayan her ülkenin sahip olduğu bir kabiliyet ve alt yapıya kavuşacak.

AŞ () ile Hızal LTD arasında imzalanan sözleşme doğrultusunda kurulacak tesis Türkiye için ilk olacak.

BİN VOLTTAN MİLYON VOLTLARA KADAR...

'nde yer alacak laboratuvarlarda, uçak, helikopter, insansız hava aracı (İHA) platformları, alt sistemleri, bileşen ve malzemeleri doğduran ve dolaylı yıldırım etkilerine karşı test edilecek. Bin volttan milyon voltlara kadar darbe gerilimleri üretebilecek kapasitede test cihazları yer alacak tesiste, tüm sistemler milli olacak ve yerli imkanlarla kullanıma sunulacak.

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