İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi'nde önemli başarı! Türk bilim insanları taşınabilir mikroskop geliştirdi
Giriş Tarihi: 23.02.2020 Güncelleme Tarihi: 23.02.2020
Türk bilim insanları önemli bir başarıya imza attı. İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi'nde cep telefonunun görüntüleme özellikleri kullanılarak ticari mikroskoplara göre görüntüleri daha fazla büyütebilen ve pille çalışan mikroskop geliştirildi.
İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi'nde cep telefonunun görüntüleme özellikleri kullanılarak ticari mikroskoplara göre görüntüleri daha fazla büyütebilen ve pille çalışan mikroskop geliştirildi.
10 BİN LİRAYA MAL OLDU
Araştırmanın grup lideri Dr. Arif Engin Çetin, AA'ya yaptığı açıklamada "Geliştirdiğimiz mikroskop, 10 bin liraya mal oldu. Piyasada 100 bin liradan başlayan ve taşınmayan ticari mikroskopların yaptığı tüm görüntüleme işlemlerini aynı kalitede yapıyor" açıklamasında bulundu.
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