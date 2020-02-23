İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi'nde önemli başarı! Türk bilim insanları taşınabilir mikroskop geliştirdi

Türk bilim insanları önemli bir başarıya imza attı. İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi'nde cep telefonunun görüntüleme özellikleri kullanılarak ticari mikroskoplara göre görüntüleri daha fazla büyütebilen ve pille çalışan mikroskop geliştirildi.

İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi'nde cep telefonunun görüntüleme özellikleri kullanılarak ticari mikroskoplara göre görüntüleri daha fazla büyütebilen ve pille çalışan mikroskop geliştirildi.



10 BİN LİRAYA MAL OLDU



Araştırmanın grup lideri Dr. Arif Engin Çetin, AA'ya yaptığı açıklamada "Geliştirdiğimiz mikroskop, 10 bin liraya mal oldu. Piyasada 100 bin liradan başlayan ve taşınmayan ticari mikroskopların yaptığı tüm görüntüleme işlemlerini aynı kalitede yapıyor" açıklamasında bulundu.