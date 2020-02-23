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İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi'nde önemli başarı! Türk bilim insanları taşınabilir mikroskop geliştirdi

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 23.02.2020 Güncelleme Tarihi: 23.02.2020
TÜRK BİLİM İNSANLARINDAN ÖNEMLİ BAŞARI

Türk bilim insanları önemli bir başarıya imza attı. ve 'nde cep telefonunun görüntüleme özellikleri kullanılarak ticari mikroskoplara göre görüntüleri daha fazla büyütebilen ve pille çalışan mikroskop geliştirildi.

ve 'nde cep telefonunun görüntüleme özellikleri kullanılarak ticari mikroskoplara göre görüntüleri daha fazla büyütebilen ve pille çalışan mikroskop geliştirildi.

10 BİN LİRAYA MAL OLDU

Araştırmanın grup lideri Dr. , AA'ya yaptığı açıklamada "Geliştirdiğimiz mikroskop, 10 bin liraya mal oldu. Piyasada 100 bin liradan başlayan ve taşınmayan ticari mikroskopların yaptığı tüm görüntüleme işlemlerini aynı kalitede yapıyor" açıklamasında bulundu.

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