Uzayda tehlikeli yakınlaşma! Dünya'dan kontrol edilemiyordu...

ABD'ye ait iki eski uydunun Dünya yörüngeside çarpışmanın eşiğine geldiği bildirildi. Uydu izleme şirketi Leolab'tan yapılan açıklamada, NASA'ya ait Kızılötesi Gök Bilimi Uydusu (IRAS) ile ABD Hava Kuvvetlerine ait Kütle Çekimi İrtifa Dengeleme Deney Uydusu'nun (GGSE-4), ABD'nin Pittsburg kenti üzerine denk gelen alçak yörünge bölgesinde, zıt yönlerde yakın geçiş yaptığı belirtildi.

Açıklamada, yörüngede saniyede 14,7 kilometre hızla ters yönlerde hareket eden kullanım dışı iki uydunun geçiş sırasında birbirine 47 metreye kadar yaklaştığı tahminine yer verildi.