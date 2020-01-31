31 Ocak 2020, Cuma
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Uzayda tehlikeli yakınlaşma! Dünya'dan kontrol edilemiyordu...

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 31.01.2020 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020
UZAYDA TEHLİKELİ YAKINLAŞMA! DÜNYA'DAN KONTROL EDİLEMİYORDU...

'ye ait iki eski uydunun yörüngeside çarpışmanın eşiğine geldiği bildirildi. Uydu izleme şirketi Leolab'tan yapılan açıklamada, 'ya ait Kızılötesi Gök Bilimi Uydusu (IRAS) ile ABD Hava Kuvvetlerine ait Kütle Çekimi İrtifa Dengeleme Deney Uydusu'nun (GGSE-4), ABD'nin Pittsburg kenti üzerine denk gelen alçak yörünge bölgesinde, zıt yönlerde yakın geçiş yaptığı belirtildi.

Açıklamada, yörüngede saniyede 14,7 kilometre hızla ters yönlerde hareket eden kullanım dışı iki uydunun geçiş sırasında birbirine 47 metreye kadar yaklaştığı tahminine yer verildi.

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