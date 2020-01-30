30 Ocak 2020, Perşembe
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Güneş yüzeyinin en net fotoğrafı çekildi

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 30.01.2020
GÜNEŞ YÜZEYİNİN EN NET FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

ABD’nin Virginia eyaleti merkezli (), ’in yüzeyinin en net fotoğrafını yayınladı.

'nin resmi internet sitesinde yayınlanan 36 bin 500 kilometrekare alanı kapsayan , yüzeyine ait bugüne kadar çekilmiş en net fotoğraf olma özelliğini taşıyor.

Fotoğrafın çekiminde kullanılan Inouye Solar adlı teleskopun 4 metrelik bir aynaya sahip olduğu ve dünyanın en büyük solar teleskobu olduğu belirtildi.






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