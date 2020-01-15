15 Ocak 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

F-35'te önemli gelişme! Parçaları Türkiye'de üretiliyordu...

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 15.01.2020 Güncelleme Tarihi: 15.01.2020
F-35'TE ÖNEMLİ GELİŞME! PARÇALARI TÜRKİYE'DE ÜRETİLİYORDU

'nin de önemli parçalarını ürettiği 'lerde yeni bir gelişme yaşandı. ’li , 'un mart ayının sonuna kadar Türkiye’de gerçekleşen F-35 üretiminin tamamen biteceği açıklamasını yalanladı. Buna göre üretim, 2020 yılı boyunca sürecek.

'yi, Rus S-400 alımından sonra programında çıkaran , yine de jetlerin üretimi konusunda Türkiye'ye bağımlı olmaya devam ediyor.

'un Satın Alma ve İdame İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Ellen Lord, geçtiğimiz günlerde Türkiye'deki F-35 parça üretiminin tamamını Mart 2020'ye kadar ABD'ye taşınacağını duyurdu.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER TEKNOLOJİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN