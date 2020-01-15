F-35'te önemli gelişme! Parçaları Türkiye'de üretiliyordu...

Türkiye'nin de önemli parçalarını ürettiği F-35'lerde yeni bir gelişme yaşandı. ABD’li Defense One, Pentagon'un mart ayının sonuna kadar Türkiye’de gerçekleşen F-35 üretiminin tamamen biteceği açıklamasını yalanladı. Buna göre üretim, 2020 yılı boyunca sürecek.

Türkiye'yi, Rus S-400 alımından sonra F-35 programında çıkaran ABD, yine de jetlerin üretimi konusunda Türkiye'ye bağımlı olmaya devam ediyor.

Pentagon'un Satın Alma ve İdame İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Ellen Lord, geçtiğimiz günlerde Türkiye'deki F-35 parça üretiminin tamamını Mart 2020'ye kadar ABD'ye taşınacağını duyurdu.