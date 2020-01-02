Türk zırhlıları ASELSAN'ın 'Nefer'ini kuşanacak! Nefer'in özellikleri neler?

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında imzalanan sözleşmeyle zırhlı muharebe araçlarına yenileştirme ve iyileştirme işlemleri uygulanacak. Atış gücü, durumsal farkındalığı, beka yeteneği, kullanım ömrü, harekat kabiliyeti artırılacak araçlara, 25 milimetre silaha sahip Nefer insansız kule sistemi entegre edilecek. Peki, Nefer'in özellikleri neler? İşte haberin tüm ayrıntıları...

Kara Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki zırhlı muharebe araçları kapsamlı bir modernizasyondan geçirilecek.

Kara Kuvvetleri Komutanlığının ihtiyacını karşılamak üzere Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında Zırhlı Muharebe Aracı (ZMA) Modernizasyon Projesi'ne yönelik 900 milyon lira bedelli ana yüklenici sözleşmesi imzalandı.

Sözleşme kapsamında araçların atış gücü, durumsal farkındalığı, beka yeteneği, kullanım ömrü, harekat kabiliyeti artırılacak, kritik alt sistemleri yerlileştirilecek.





Yenileştirme ve iyileştirme işlemleri doğrultusunda ana yüklenici ASELSAN tarafından 25 milimetre silaha sahip Nefer insansız kule sistemi, lazer uyarı sistemi, yakın mesafe gözetleme sistemi, sürücü görüş sistemi, yön bulma ve seyrüsefer sistemi, komutan, nişancı, personel ve sürücü gösterge panelleri araçlara entegre edilecek.

Ayrıca alt yüklenici FNSS tarafından ZMA platformlarına iklimlendirme, ısıtma, yangın söndürme ve infilak bastırma sistemleri entegre edilecek. Araçların zırh ve mayın koruma seviyeleri yükseltilerek, bakım ve onarımları yapılacak.

Bu sayede, ZMA'lar modern silah sistemleri ve ASELSAN'ın yüksek teknoloji görev ekipmanlarıyla donatılacak. Böylece araçların muharebe sahasında beka kabiliyeti ile vuruş gücü etkinliği önemli ölçüde artırılmış olacak.

NEFER'İN ÖZELLİKLERİ NELER?

NEFERDiğer Özellikler • Uzaktan komuta ile ateşleme yeteneği • Stabilizasyon yeteneği sayesinde hareket halinde ve hareketli hedeflere atış• Gece / gündüz görüş yeteneği• Otomatik hedef takibi• Balistik hesaplama• Lazer ile mesafe bulma yeteneği• Bilgisayar tabanlı atış kontrol fonksiyonları• Atış adedi sayımı• Mühimmat sonu uyarısı• Çalışma sıcaklığı: -32°C - +55°C• Çevresel koşullar için MIL-STD-810F ile uyum• EMI / EMC için MIL-STD-461E ile uyum• Harici sensörler ve komuta kontrol sistemleri ile entegrasyon• STANAG 4569 Seviye 2 zırh koruması

Teknik ÖzelliklerSilah Seçenekleri

• Ana Silah Seçenekleri • 30mm MK44 Otomatik Top• 30mm 2A42 Otomatik Top• 25mm M242 Otomatik Top• 25mm KBA Otomatik Top• Eş Eksenli Silah Seçenekleri • 7.62mm FN MAG58 Makineli Tüfek• 7.62mm M240 Makineli Tüfek• 7.62mm PKT Makineli TüfekHareket Limitleri • Yükseliş : -10° / +60° • Yan : n x 360° (Kayar Bilezik ile)Mühimmat Kapasitesi • Ana Silah Seçenekleri : 200 adet• Eş Eksenli Silah Seçenekleri : 300 adet Ağırlık ve Boyut • Platform üstü : < 1550 kg (zırh, silah ve mühimmat hariç)• Iç birimler : < 170 kg• Yükseklik : < 64 cm (üst zırhlar hariç)