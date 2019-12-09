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Selçuk Bayraktar açıkladı: Teknofest 2020 Gaziantep’te yapılacak

TEKNOLOJİ
Giriş Tarihi: 09.12.2019 Güncelleme Tarihi: 09.12.2019
SELÇUK BAYRAKTAR'DAN TEKNOFEST AÇIKLAMASI

T3 Teknoloji Vakfı tarafından 'de havacılığın ve bilimin gelişmesi için gerçekleştirilen 'in 3'üncüsü için 'dan açıklama geldi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Baykar’ın Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, "'nin festivali Teknofest, 2020'de Milli Mücadele'nin Gazi şehri 'te düzenlenecek" ifadelerini kullandı.

"" sloganı ile yola çıkan ve 'nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen 'in 2020 yılında düzenleneceği şehir belli oldu.

Selçuk Bayraktar açıkladı: Teknofest 2020 Gaziantep’te yapılacak SELÇUK BAYRAKTAR AÇIKLADI: TEKNOFEST 2020 GAZİANTEP’TE YAPILACAK

"MİLLİ MÜCADELE'NİN GAZİ ŞEHRİ GAZİANTEP"

2 yıldır ziyaretçi rekorları kıran Teknofest, bu yıl 22-27 Eylül tarihlerinde 'te gerçekleştirilecek.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Baykar'ın Teknik Müdürü , "Milli Teknoloji Hamlesi'nin festivali Teknofest, 2020'de Milli Mücadele'nin Gazi şehri Gaziantep'te düzenlenecek" ifadelerini kullandı.

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