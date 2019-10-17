Avrupalıların uyguladığı silah ambargosu Türkiye'yi ne kadar etkiler?

Türkiye'nin Barış Pınarı Harekatı sonrası ��zellikle Avrupa'dan birçok ülke silah satışını durdurma kararı aldığını açıkladı. Türkiye'ye silah satışı ambargosunun devam edeceği belirtilirken, bu konunu Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ne kadar etkileyeceği merak konusu oldu. Peki silah ambargosu Barış Pınarı Harekatı'nı yüzde 90 yerli ve milli silahla yapan Türkiye'yi ne kadar etkiler?

Türkiye'ye yönelik silah ihracatının askıya alınmasına yönelik açıklamaların birçoğu sadece sembolik bir mana taşıyor. Savunma sanayii kaynakları, Barış Pınarı Harekâtı'nda kullanılan mühimmatın yüzde 80-90'ının yerli olduğuna dikkat çekti.

Başta İspanya, İtalya, İngiltere, Fransa olmak üzere söz konusu ülkelerden bazı alt sistemlerin ithal edildiğine işaret eden kaynaklar "Bunları vermemeleri bize belli oranda sıkıntı oluşturur ancak Türk savunma sanayii bunun kısa sürede üstesinden gelebilecek kabiliyete sahip. Bir sıkıntıya düşüldüğünde alternatiflere bakabilir" ifadelerini kullandı.

DIŞA BAĞIMLILIK AZALDI



Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayideki "yerli ve millî teknoloji" hamlesi de gelinen noktayı gözler önüne serdi. İsveç merkezli Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün verilerine göre, Türkiye geçtiğimiz yıl AB ülkelerinden (İspanya, İtalya, Hollanda, Almanya) 387 milyon dolar değerinde silah ve mühimmat satın aldı. Yine 2018 yılında savunma sanayideki ithalatı yüzde 21 geriledi. AB ülkelerinden İthalatın büyük bir bölümü ise İspanya ve İtalya'dan yapıldı. İtalya'dan 181 milyon dolar, İspanya'dan 146 milyon dolar civarında ithalat gerçekleştirildi. Almanya'dan yapılan savunmayla alakalı ithalat gerilerken Fransa ve İngiltere'den 2018 yılında ithalat yapılmadı.



FRANSA SİLAH SATIŞINI DURDURDU AMA...



Türkiye'ye silah satışının askıya alınması için bastıran ülkelerin başında gelen Fransa'nın silah sattığı ülkeler arasında Türkiye 30'uncu sırada yer alıyor. Geçtiğimiz sene Almanya'dan sadece 30 milyon dolarlık savunma ithalatı yapıldı. Yine İngiltere'yle de 2010 senesinden bu yana savunma sanayii ithalatı yapılmadı. 2010 yılında İngiltere'den 25 milyon dolar değerinde savunma sanayii ithalatı yapılırken bu oran 2000 yılında 150 milyon doları buluyordu. Türkiye'ye satışını askıya alan bir başka ülke de Norveç... Ancak Türkiye, Norveç'ten son 19 yılda savunma sanayinde toplam 24 milyon dolar civarında ithalat yaptı. Norveç'ten 2001-2002 yılında 12 milyon dolar, son olarak ise 2011 yılında 12 milyon kıymetinde savunma ürünü satın alındı.

Silahların yüzde 90'ı yerli ve millî

Barış Pınarı Harekâtı'nda kullanılan mühimmatların yüzde 90'ı yerli ve millî... İşte o silahlardan bazıları: LGK (Lazer Güdüm Kiti), Havan Tespit Radar Sistem SERHAT, HGK (Hassas Güdüm Kiti), uzaktan komutalı stabilize silah sistemi SARP, Aselpod, Serçe drone, Mpt 76, Mpt 55, Knt 76, Kargu UMTAS, Cirit, MAM-L, Bora, T-122 Sakarya Çok namlulu roket atar, Anka-S, Atak, Bayraktar-TB2 Kirpi 2, VURAN zırhlı araçları ve modernize edilmiş FIRAT M60 T ve FIRTINA KMO tankları.



AVRUPA'DAN ALINAN SİLAHLAR



Türkiye'nin AB ülkelerinden aldığı silahların büyük bir bölümünü tanksavar, uçaksavar ve tüfekler oluşturuyor. Türkiye önceki dönemlerde; Finlandiya'dan Sako keskin nişancı tüfeği, Almanya'dan AG36 namualtı bombatar, MILAN tanksavar güdümlü füze, Leopard ana muhabere tankları, Rhein Metall uçaksavar, Fransa'dan tanksavar güdümlü füze İtalya'dan Agusta-Bell çok amaçlı helikopter, İsveç'ten uçaksavar, İngiltere'den keskin nişancı tüfeği Belçika'dan makineli tüfek ve İspanya'dan Airbus A-400 uçakları satın almıştı.



TERÖRE PEŞ PEŞE YATIRIM



Türkiye'ye silah ambargosu kararı alan Batılı ülkeler, terör örgütü olarak kabul ettikleri PKK'ya ve örgütün Suriye kolu PYD/YPG'ye her türlü silah desteğini sağlıyor. Başta ABD olmak üzere Fransa, İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya, Belçika, İsveç, Avusturya ve İsrail, terör örgütüne son teknoloji silah ve mühimmat desteği veriyor.



Silah satışını durduranlar



- İngiltere

- Almanya

- Fransa

Silah satışını askıya alanlar

- İtalya

- Kanada

- İsveç

- Hollanda

- Norveç

- Finlandiya

- Çekya



BATI'NIN YPG'YE VERDİĞİ SİLAHLAR

ABD: Javalin antitank füzesi, Law anti tank füzesi, TOW füzesi, M4 Carbine, mini insansız hava araçları, Guardian zırhlı personel taşıyıcı araçlar, iş makineleri, bombaaratalar, M-14, M-16 tüfekler, Humvee askerî araç ve havan topu.

ALMANYA: Makineli tüfek, piyade tüfeği, MILAN tanksavar füzesi.

İNGİLTERE: Roketatar, saldırı tüfekleri

İTALYA: Benelli B76 model tabanca, piyade tüfekleri, anti-personel mayınları. İSVEÇ: LAW silahı

AVUSTURYA: Glock tabanca.

İSRAİL: Uzi makineli tabanca.

BELÇİKA: Browning Hi-Power tabanca.

KANADA: Yüksek zırhlı araçlar.