Huawei'den Japonya'ya dikkat çeken teklif

Huawei Üst Yöneticisi Rın Cıngfey, Japonya ile teknoloji alanında iş birliğiyle ilgili, "Güçlerimizi birbirimizi yükseltmek üzere kullanabilirsek birlikte harika ürünler yaratabiliriz" dedi.

Çin telekomünikasyon şirketi Huawei Üst Yöneticisi Rın Cıngfey, Japonya'ya teknoloji alanında iş birliği çağrısı yaptı.

Rın, Japon haber ajansı Kyodo muhabirine verdiği özel mülakatta, Japonya ile Çin'in teknoloji alanında güç birliği yapmasının yaratacağı fırsatlara vurgu yaptı.

Rın, "Güçlerimizi birbirimizi yükseltmek üzere kullanabilirsek birlikte harika ürünler yaratabiliriz." ifadesini kullandı.

Rın'ın sözlerinin ABD ile Çin arasında dış ticaret anlaşmazlığının gündemde olduğu ve Washington yönetiminin ulusal güvenlik gerekçesiyle şirkete ait teknoloji ürünlerine ithalat yasağı getirdiği bir döneme gelmesi dikkat çekti.

YENİ BİR "SOĞUK SAVAŞ" OLMAZ

ABD ile Çin anlaşmazlığının yeni bir "Soğuk savaş"a dönüşüp dönüşmeyeceğine ilişkin soru üzerine Rın, Çin'in küresel serbest piyasa ekonomisine tamamıyla entegre olduğunu, bu yüzden ABD ile bir ticaret savaşına girmesi halinde bile bunun soğuk savaş benzeri bir duruma yol açmayacağını ifade etti.

ABD'nin Huawei ürünlerine uyguladığı ithalat yaptırımlarının şirketin yeni nesil 5G teknolojilerindeki mevcut lider konumunu olumsuz etkileyeceğine dikkati çeken Rın, önümüzdeki 10 yılda 6G teknolojisinin adaptasyonunun gerçekleşmesini beklediğini vurguladı.

ABD Kongresi, mayıs ayında 5G mobil ağ altyapısını Çin devletinin siber istihbarat faaliyetleri için kullandığını gerekçe göstererek, şirkete ait ağ teknolojilerinin ithalatını yasaklamıştı.

ABD'nin ardından Kanada, Avustralya ve Yeni Zelanda da Huawei'yi yasaklama yönünde adımlar atmıştı. Washington yönetimi halen Avrupalı müttefiklerini de bu konuda ikna etmeye çalışıyor.



AA