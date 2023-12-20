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Haberler Tarih Haberleri Arşivlerden çıktı! İlk kez göreceksiniz: İşte Osmanlı Dönemine ait çok konuşulacak fotoğraflar

Arşivlerden çıktı! İlk kez göreceksiniz: İşte Osmanlı Dönemine ait çok konuşulacak fotoğraflar

TARİH ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.12.2023
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Arşivlerden çıktı! İlk kez göreceksiniz: İşte Osmanlı Dönemine ait çok konuşulacak fotoğraflar

Osmanlı İmparatorluğu ve İstanbul'a ait 10 tarihi kare, geçmişe görsel bir yolculuk sunmaktadır. Bu eşsiz fotoğraflar, Osmanlı dönemine ait önemli anları, yapıları ve günlük yaşamı yansıtarak tarihseverlere benzersiz bir perspektif sunmaktadır. İşte dönemin çok konuşulacak fotoğrafları...

Osmanlı İmparatorluğu'na ait 10 tarihi kare, izleyicilere unutulmaz bir geçmiş yolculuğu vaat ediyor. Bu özel koleksiyonda, İstanbul'un geçmişine ait çarpıcı fotoğrafların yanı sıra nadir bulunan bazı Osmanlı padişahlarının bilinmeyen portreleri de yer alıyor. Eski yıllara ait bu görsel belgeler, tarih tutkunlarını geçmişin derinliklerine doğru bir keşfe çıkmaya davet ediyor.

OSMANLI DÖNEMİNE AİT İLK KEZ GÖRECEĞİNİZ KARELER

👉1800'lü yıllarda Sultanahmet Meydanı

👉Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi

👉 Türkler tarafından ele geçirilen Fransız denizaltısının Türk hizmetine geçişi

👉1870 yılı top arabasını hazırlarken

👉Sultan Mehmet Reşat arabasıyla selamlıktan dönerken

👉1800'lü yılların başlarında İstanbul portresi

👉Fatih Sultan Mehmet'in farklı bir portresi

👉Türk erkek-kadınların giyim kuşamları

👉Süveyş Kanalı'nda Türk topçularının ateşi

👉Türk topçularının Süveyş Kanalı'na yürüyüşü

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