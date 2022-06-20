20 Haziran 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Tarih Haberleri Hatay'da 131 parça tarihi eser ele geçirildi

Hatay'da 131 parça tarihi eser ele geçirildi

TARİH AA
Giriş Tarihi: 20.06.2022 Güncelleme Tarihi: 20.06.2022
ABONE OL
Hatay’da 131 parça tarihi eser ele geçirildi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde düzenlenen operasyonda 131 parça tarihi eser ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA