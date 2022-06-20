Elazığ’da tarihi bacalar ilçenin simgesi haline geldi

"İKİ BACA ARASINDAN SU AKAR GİBİ BAKIR AKARDI"

Uzun yıllar boyunca maden fabrikasında çalışan Hayati Acar, "Bu bacalar Cumhuriyet döneminden sonra yapıldı. Bacalar izabe yapıldıktan sonra izabede çıkan kötü dumanın madene yayılmaması, galeri usulü ile izabeden çıkan dumanın daha üst seviyelere çıkmaması için bacaları yaptılar. 1939da yapılan eski baca yıkıldıktan sonra yeni bacayı 1970'den sonra yaptılar. 23 Mart 1939, Maden'de bakır akışının başlamasıdır. 23 Martta her zaman biz Etibank olarak da bayram yapardık. Bir şenlik düzenlenirdi. İki baca arasından su akar gibi bakır akardı. Bu bacaların yıkılmasına artık müsaade etmiyoruz. Çarşımız Maden'in tapusudur, Maden Çarşısı'nın yıkılmasını istemiyoruz. Camimiz de minaremiz de bacamız da yıkılmasın. Bacalar bizim sembolümüzdür" dedi.