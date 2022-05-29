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Düzce'deki tarihi Ceneviz Kalesi'nde turist hareketliliği başladı

TARİH AA
Giriş Tarihi: 29.05.2022
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Düzce’deki tarihi Ceneviz Kalesi’nde turist hareketliliği başladı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde restorasyon çalışmalarının ardından geçen yıl hizmete açılan UNESCO'nun Geçici Dünya Mirası Listesi'ndeki Ceneviz Kalesi, havaların ısınmasıyla misafirlerini ağırlıyor.

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