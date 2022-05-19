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Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

TARİH
Giriş Tarihi: 19.05.2022
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Muğla’da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi yakalandı

Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı, çok sayıda tarihi eser ele geçirildi. Jandarma ekibinin gözaltına aldığı 2 şüphelinin işlemleri sürüyor.

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