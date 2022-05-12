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388 yıllık Hoca Hasan Hamamı'nda restorasyon çalışmaları başladı

TARİH İHA
Giriş Tarihi: 12.05.2022
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388 yıllık Hoca Hasan Hamamı’nda restorasyon çalışmaları başladı

Elazığ’da 388 yıllık Hoca Hasan Hamamı'nın restorasyon çalışmaları, bahar mevsiminin gelmesiyle yeniden başladı. Yaz aylarında bitecek olan eser "Hamam Müzesi" olarak turizme kazandırılacak.

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