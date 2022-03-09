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Manisa’da aslan heykeli ele geçirildi

TARİH İHA
Giriş Tarihi: 09.03.2022
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Manisa’da aslan heykeli ele geçirildi

Manisa’nın Salihli ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin birlikte gerçekleştirdiği operasyonda aslan heykeli ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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